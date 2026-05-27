Генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко: «Простая в обычной жизни, Елена Васильевна на сцене становилась богиней»



У нас было много незабываемых моментов общения. Мой питерский друг, ректор Университета культуры Александр Сергеевич Тургаев, узнав о моей дружбе с Еленой Образцовой, сказал: «Ты, Наташа, или твои предки, сделали что-то очень хорошее в жизни, раз личность такого масштаба выбрала тебя в подруги». Я тогда несерьезно отнеслась к его словам. Реально их оценила только после того, как Елены Васильевны не стало. В повседневной жизни она была обычным, очень простым, доступным человеком. Но выходила на сцену, и случалось волшебство — она мгновенно становилась богиней, овладевая чувствами, эмоциями, вниманием публики...



Однажды мы вчетвером, Елена Васильевна, я и наши друзья Геннадий Мещеряков и Илья Шенков, за обедом в ресторане, не сговариваясь, озвучили мысль: в Москве надо создать благотворительный фонд. Автора идеи не помню. Я всегда утверждала, что это предложение Елены Васильевны, а она «переводила стрелки» на меня. Впрочем, сегодня это принципиального значения уже не имеет.



Я юрист по образованию, поэтому на меня была возложена миссия написания устава будущей организации. Создавать же основные направления творческой деятельности было для меня в то время задачей трудновыполнимой — здесь за все отвечала Елена Васильевна. Все, что она тогда придумала, актуально до сих пор. Сегодня для нас принципиально важно сохранить наследие великой певицы, память о ней. Каждый народ должен знать и помнить своих соотечественников, не только внесших вклад в культуру и искусство своей страны, но и прославивших Родину за рубежом.





Фото предоставлено Натальей Игнатенко



А стал ли Фонд Елены Образцовой масштабным проектом — не мне судить. Но мы всё для этого делаем. Здесь, на мой взгляд, уместно процитировать Василия Жуковского:



О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет,

Но с благодарностию: были.



— Фонду — 15 лет. По сугубо календарным меркам, срок не такой уж внушительный, но все же определенные итоги подвести уже, наверное, можно. Как бы вы оценили пройденный за этот отрезок времени путь?



— В первые годы своего существования авторитет Фонда Елены Образцовой напрямую был связан с масштабом личности самой певицы. Я звонила в ту или иную организацию, высказывала просьбу, и если вдруг возникала какая-то заминка, то просто передавала трубку Елене Васильевне: отказать ей было невозможно. Она буквально растапливала льды своим обаянием.



Вспоминается случай, который по прошествии времени воспринимаю несколько иначе, чем тогда. Весной 2013 года мы вручали премии Фонда Елены Образцовой молодым и юным талантливым певцам. По согласованию с Ириной Александровной Антоновой церемония проходила в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Среди гостей было много очень известных людей, в том числе вице-премьер правительства России Ольга Юрьевна Голодец (председатель попечительского совета фонда). Ее помощник подошел ко мне и спросил: надо ли Ольге Юрьевне сказать какие-то слова? Я, видимо, по неопытности ответила: «Зачем? Елена Васильевна сама все скажет». Просто я была уверена, что лучше нее это не сделает никто. А то, что Образцова не скажет, — споет...



Фото предоставлено Натальей Игнатенко



В России принято жить юбилеями, памятными датами. Это — возможность подвести итоги, придумать что-то новое, интересное. И мы в этом смысле не исключение. У нас в фонде кроме рутинной работы всегда «есть место подвигу». К таким ежегодным «подвигам» я отношу проведение международных конкурсов. В 2024 году, к 85-летию Елены Образцовой, их прошло сразу два (обычно они чередуются и проводятся по одному в год): детский, Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, и взрослый, Международный конкурс молодых оперных певцов. А осенью 2024 года состоялось огромное событие — гала-концерт «Оперный бал Елены Образцовой» на Исторической сцене Большого театра.



— Как проводите юбилейный год? Какие основные проекты значатся в ближайших планах?



— Среди предстоящих крупных мероприятий — XVI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Подготовка к нему уже находится в завершающей стадии. Названы имена участников первого тура, объявлены члены международного жюри.



В финале этого года нас ждет открытие совместной с Государственным музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину выставки, посвященной шедевру композитора — опере «Пиковая дама». Часть экспозиции будет посвящена Графине с 50-летним стажем в заглавной роли — Елене Образцовой. Вернисаж состоится 20 ноября, а 19 декабря фонд ко дню рождения Музея Чайковского подарит ему концертно-сценическое исполнение оперы «Пиковая дама».



— Елена Васильевна говорила: «Если человек обладает Божьим даром, у него никогда никаких препятствий нет». С одной стороны, это действительно так. С другой, любая крупная серьезная организация неизбежно сталкивается в своей деятельности с преодолением сложностей. Наверное, определенные вопросы, будь то организационного или творческого характера, стоят и перед возглавляемым вами фондом...



— Разумеется. Ведь даже наличие Божьего дара, к сожалению, не спасает от сложностей и неприятностей. И Елене Васильевне при всей ее необычайной одаренности время от времени приходилось проблемы как финансового, так и сугубо творческого характера решать. Сталкиваемся с ними и мы, ее «наследники». Главное — стараться мыслить позитивно, ясно понимать свои цели и никогда не впадать в страшный грех уныния.



Я уверена, во всех трудных ситуациях ангел-хранитель, Елена Васильевна Образцова, всегда с нами. Костяк фонда на сегодняшний день составляют сотрудники трех поколений. Старшее — Любовь Рощина, Людмила Леонтьева, Светлана Плотицына, Нина Михайловна Колоскова; среднее — 40-летние Елены (Степанова, Кузнецова, Журук), Варвара Морозова, Елизавета Дмитриева, Инна Михалевич; младшее — 20-30-летние Кристина Полюшкина, Оля Владимирова, Анна Пешкова.



— Вы упомянули про созданный Еленой Васильевной Санкт-Петербургский культурный центр, который в этом году также отмечает юбилей — 30-летие. Сотрудничаете ли вы с этой организацией, проводите ли совместные проекты?



— Да, общие проекты у нас, конечно, есть, и главный из них — ежегодные международные конкурсы, которые по установившейся традиции проводятся в Санкт-Петербурге. Основные цели наших организаций просты и ясны — приобщать молодежь к искусству и сохранять память о великих деятелях культуры, современниками которых нашему поколению выпала честь быть.



— Одной из задач фонда является содействие созданию Государственного музея Елены Образцовой. Как обстоят дела в этом направлении?



— Эта задача не снимается с повестки дня. Надеюсь, по окончании реставрации особняка на Старой Басманной, в котором сейчас живет фонд, мы оставим офисную часть на одном этаже, а другой отдадим под экспозицию раритетов, доставшихся нам от Елены Васильевны, ее учениц и поклонников. После этого, с Божией помощью, постепенно начнем создавать музей.







