Роботы и цветы: в Чусовом открылся индустриальный стрит-арт парк

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА, Чусовой, Пермский край

На территории одного из старейших уральских заводов появились муралы, созданные современными художниками.

Эти разноцветные заводские постройки видно издалека — вроде бы не очень высокие, они буквально вырываются из окружающего пространства, возвышаясь над привычным, в «шашечках», серым забором. На одном из муралов изображена река, которая вьется между дымящихся труб, гигантских шестеренок и металлических конструкций. Так «Индустриальную идентичность Урала» изобразила художница Екатерина Белявская — известный иллюстратор, ученица двух легендарных мастеров, Бориса Диодорова и Леонида Владимирского. Далее водная гладь переходит в реку расплавленного металла, а та в свою очередь — в полосы проката. Этот образ, решенный в духе конструктивистских 20-х, — работа «Преемственность и изменения» Ольги Никич, известного художника по текстилю, автора изысканных шелковых платков. Художник Наталья Стручкова, предпочитающая эстетику цифрового искусства, использовала нейросеть, которая помогла ей создать необычные образы — роботы с распускающимися на них цветами. Наконец, художник и иллюстратор Карина Барабанова обратилась к наследию советского плаката, правда, в сказочном ключе, и изобразила металлурга, пытающегося укротить огненную птицу. Эти муралы стали частью индустриального стрит-арт парка, открытого Объединенной металлургической компанией на территории своего завода в Чусовом.

Расположенный в двух часах езды от Перми, этот компактный моногород — всего 65 тысяч жителей — примечателен по нескольким причинам. Во-первых, тут находится один из старейших уральских заводов: рессоры, которые он выпускает, используются на каждом российском грузовике. Во-вторых, здесь необыкновенная природа: сосновые леса, горы, река Чусовая, по которой сплавляются как местные жители, так и туристы. Впрочем, у этой территории есть потенциал и в плане развития промышленного туризма. Логика понятна: Урал в сознании многих ассоциируется именно с индустриальным наследием. Как рассказала журналистам на открытии стрит-арт парка Юлия Ветошкина, министр туризма Пермского края, за два года зафиксирован рост промышленного туризма в 17 раз. Появление росписей на заводских зданиях в Чусовом стало еще одним важным шагом. ОМК, в частности, объявила, что сформирует новый экскурсионный маршрут, вмещающий в себя как знакомство с производством, так и визит к муралам на заводской территории.

— В 2018 году в России начал развиваться промышленный туризм. Тогда же был запущен первый проект промтуризма «Завод видел» на Выксунском заводе ОМК. Отличительная черта промышленного туризма в ОМК — яркое партиципаторное современное искусство, которое основано на исследованиях и создано вместе с сотрудниками завода и жителями города, — рассказала журналистам на открытии стрит-арт парка Наталия Щербакова-Юницкая, руководитель направления культурных проектов группы ОМК.

Именно Выкса — еще один моногород, где находится завод ОМК — стала своеобразным флагманом культурных проектов, причем, началось все с муралов. Самый яркий пример — работа Эрика Булатова «Стой — Иди. Амбар в Нормандии». Со временем эксперимент вышел за рамки стрит-арта: ежегодный фестиваль в Выксе включает в себя оперные постановки, театральные спектакли, перформансы, ярмарки и карнавалы. Здесь также идет работа над «Шухов парком», изюминкой которого станут стальные конструкции гениального инженера Владимира Шухова — парусообразные своды листопрокатного цеха и 42-метровая гиперболоидная водонапорная башня. А еще появится музейный комплекс «Центр промышленного прогресса», рассказывающий историю человечества через призму освоения металла. Как объяснила «Культуре» Наталия Щербакова-Юницкая, именно в Выксе ОМК разрабатывает и апробирует новые методологии, которые затем транслирует на другие площадки. Так в Чусовом появился индустриальный стрит-арт парк: правда, планов делать здесь большой фестиваль пока нет.

Подобные инициативы привлекают «внешних» туристов. И все же они, главным образом должны нравиться местным жителями и решать локальные проблемы. Например, связанные с миграцией: не секрет, что молодежь уезжает из моногородов. Дело не только в наличии или отсутствии работы: город должен предлагать качественную среду для жизни, в том числе — интересный досуг. Поэтому при подготовке подобных проектов важно учитывать мнение местных жителей и, прежде всего, заводчан. На заводе в Чусовом, кстати, работает чуть больше 2600 человек: многое уже автоматизировано, исчезли мартеновские печи, в цехах трудятся роботы. И все же без людей никуда: именно они управляют сложными механизмами, то есть занимаются выскоквалифицированным трудом. Ольга Погасова, основатель бюро «Большое искусство» и куратор индустриального стрит-арт парка в Чусовом и Выксе рассказала журналистам, как готовился нынешний проект:

— У нас была большая исследовательская группа, куда входили музейные специалисты: они, как никто другой, умеют работать с архивами и материалами, разговаривать с людьми и формировать все в смысловые блоки. Результаты этих исследований мы анализировали вместе с художниками: решали, о чем будет рассказывать каждое здание, выстраивали драматургию проекта. И далее работали с художниками, которые занимались созданием эскиза. Обязательно общались с заводчанами, лидерами мнений, — рассказала журналистам Ольга Погасова.

В итоге в муралах оказалась зашифрована локальная идентичность Чусового. Например, река на работе Екатерины Белявской появилась неслучайно — именно по Чусовой в XVIII веке баржи доставляли продукцию заводов в Центральную Россию. Дмитрий Мамин-Сибиряк писал о Чусовой: «Чусовские сплавщики — одно из самых интересных явлений жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли... Тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну…» Некоторые элементы, изображенные на муралах, кажутся привычными для местных жителей, но при этом не остались незамеченными художниками. Так, Екатерина Белявская, впервые оказавшаяся в Чусовом весной, обратила внимание на цветущие тюльпаны, высаженные на заводской территории, и включила их образ в мурал. Отражена в работах и история завода: Карина Барабанова изобразила на фасаде железнодорожного цеха исторический паровоз 9Пм-350 — подобные локомотивы «бегали» по территории предприятия вплоть до 1976 года. Архивные материалы использовались и для создания мурала Ольги Никич, показавшей, как из расплавленного металла создается продукция завода. В свою очередь работа Натальи Стручковой на здании сервисного центра с изображением роботов и цветов показывает, в какую сторону движется завод, ведь «исходником» послужили фотографии промышленных роботов. В целом, четыре мурала получились масштабными: они заняли поверхность в семь тысяч квадратных метров.

Принцип, предполагающий исследование локальной идентичности, будет применяться и в следующих объектах индустриального стрит-арт парка. Например, около пятидесяти сюжетов для одного из муралов, запланированных на 2025 год, были разработаны сотрудниками завода. Всего в будущем году появится три новых мурала: их авторами станут художники Марина Павликовская, Дмитрий Кавка и Елена Кузнецова.

Фотографии предоставлены ОМК.