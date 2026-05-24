«Грязные деньги» Гая Ричи: аутсорс неджентльменских дел, или Зачем «Яндекс» финансирует британскую клюкву

На экранах — авантюрный боевик Гая Ричи «Грязные деньги». Оригинальный заголовок «В сером» или «В серой зоне» намекает на некие туманные обстоятельства...





«Толчком послужила реальная история. Но на фильм повлияли и другие факторы, — жеманно откровенничает Ричи, — в частности, мое знакомство с одним человеком — дипломированным юристом с огромным опытом, навыками и багажом знаний, к которому обращаются, если хотят разрешить ситуацию определенным образом. Он или найдет решение, или отправит вас к нужным людям, чтобы все именно так и случилось. Вы же понимаете, что большинство вещей можно разрешить… И не обязательно делать это строго легально, но в уравнении должно быть алиби законности. Так что эта конкретная история основана на реальных событиях, о которых, очевидно, никто не знает».









Возможно, кто-то что-то все-таки знает. Ричи очень уж спешил снять очередной фильм вслед за лентой «Министерство неджентльменских дел», после чего эта «серость» отправилась на полку и зашла в прокат лишь сейчас, три года спустя. Шансов на успех у нее немного: проходная поделка производит впечатление заказухи, сочиненной спустя рукава и отснятой на сверхскоростях... Впрочем, сюжеты обеих картин схожи — там и сям речь о спецоперациях британских пиратов. В «Министерстве...» бандой уголовников-диверсантов заправляет Уинстон Черчилль. В наши дни роль «крыши» суперплохих парней выполняет загадочная дама, возглавляющая мрачный офис инвестиционной компании «Спенсер Голдштейн».



Бобби Шин (Розамунд Пайк) хочет взыскать долг с криминального олигарха Салазара (Карлос Бардем), возглавляющего карманное островное государство. В этом тропическом раю коллекторы навсегда пропадают с мониторов... Лишь Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) рвется в бой за высокий процент, эта акула берется выбить у наглеца миллиард долларов и, получив аванс, готовит военно-диверсионную операцию.





















Наняв группу китайских хакеров, Рэйчел выявляет экстерриториальные активы клиента. Тем временем ее сподручные (Генри Кавилл и Джейк Джилленхол) производят рекогносцировку на месте. Исследуют пути отхода, ставят ловушки, готовятся к бизнес-туру разбойницы-хозяйки. Заявившись на остров, Рэйчел шантажирует Салазара экспроприацией выявленных внеостровных активов (джетов и яхт), а заодно — разоблачением его мокрых делишек...





Долг с процентами возвращается на счета «Спенсер Голдштейн», но компания не спешит возвращать отжатую собственность должника, и тогда Салазар похищает Рэйчел. Эта интригующая затея оказывается коммерчески бессмысленной и тупиковой. Злодею не приходится рассчитывать на выкуп за наемницу, а она, напротив, может вполне положиться на способности своих коммандос, атакующих остров и уничтожающих головорезов коварного, но тупого Салазара.



Прочие действующие лица также не блещут характерами и харизмами, «впечатляют» лишь смахивающими на детские аттракционы диверсиями. Складывается впечатление, что и «олигарх» был нужен удальцам только в качестве груши для битья. В самом деле, для Ричи он исполняет роль пугала, намекающего на некое известное и влиятельное лицо, подозреваемое западным истеблишментом в чрезмерных аппетитах, теневых схемах и относительном суверенитете.



Очевидно, имя злодея позаимствовано у диктатора Антониу ди Салазара, правившего Португалией с 1932-го по 1968-й: 36 лет номинальной власти — крайний срок, который отмеряют островные кукловоды своему отбившемуся от рук партнеру.











