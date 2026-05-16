«Владимир Каляев предложил новый метод сбора мазута»: документалист Сергей Петрига снял фильм о ликвидаторах «анапской» катастрофы

В начале мае на территории кластера «Таврида-арт» прошел первый фестиваль «Киномаевка». Лучшей полнометражной документальной лентой крымского смотра стал дебютный фильм-портрет Сергея Петриги «Бесконечный день Владимира Каляева», рассказывающий о героических ликвидаторах разлива мазута после аварии в Керченском проливе 2024 года… «Культура» пообщалась с автором картины.













— То есть, как применяются его технологии очистки акватории?



— Да. Владимир Каляев руководит в Сколтехе проектами развития Центра коллективного пользования («Фаблаб и мастерская»), предоставляющего сверхточное оборудование для экспериментов своих резидентов и студентов. Он предложил использовать для очистки морской воды и песка обычную полимерную сетку, которой укрывают строительные леса. Она состоит из входящего в состав мазута полиэтилена и легко вступает с ним в химическую реакцию, склеивается с субстанцией. Результаты эксперимента по сбору мазута с береговой полосы оказались очень удачными — около 25 килограмм на квадратный метр сетей, и инициативу анапских энтузиастов подхватили крымские власти.









— И сегодня расставляются сети на вбитой в песок арматуре?



— Или расстилают ее на песчаных прибойных валах. И в открытом море накрывают пятна сеткой. В связи с известными событиями экологические угрозы Черному морю лишь возрастают...









— Насколько удалось купировать последствия разлива мазута?



— В затонувших танкерах осталось около четырех тысяч тонн. Над обломками судов планировали построить саркофаг, но выбросы были слабые, их накрыли специальной пленкой и произвели откачку. К тому же со временем мазут деградирует, расслаивается, теряет опасные свойства.









— Но время терять было нельзя.



— Сплотившихся волонтеров мотивировал возраставший стресс: постоянно казалось, что время упущено и катастрофу не остановить. Люди трудились не покладая рук. Рабочий чат не замолкал до самой глубокой ночи и оживал в шесть утра. Трудись почти без сна, в холодной воде, порой — в шторм. Тяжелее всех было Каляеву: ему ставили капельницы, у него лопались вены, за 59 дней непрестанной борьбы с мазутом организм был крайне изношен, здоровье подорвано. Но главное было сделано. Возглавив борьбу за спасение природы и здоровья людей, Каляев с единомышленниками воздвиг более чем тридцатикилометровый сетчатый вал.



Помощница Владимира, героиня нашего фильма Анна Шолохова свидетельствует: основу отряда составили около восьмидесяти человек, разные люди с горящими глазами — управленцы, поисковики, альпинисты, экстремалы... Пройдя «школу молодого бойца», наши импровизированные «инженерные войска» передали навыки кадровым сотрудникам МЧС и службы «Кубань–СПАС». Общими силами было установлено более восьмисот километров сетей! Но и на этом работа волонтеров не закончилась. Сейчас они создают регламенты применения нового способа защиты, благодаря президентскому гранту изучают возможность применения сетей на северных побережьях в условиях Севморпути, создают «Арктический стандарт реагирования» на экологические угрозы.









— Владимир с волонтерами смогли очистить более тридцати километров побережья...



— От Анапы —до Бугазской косы, почти до Керчи.









— При этом в вашей картине Каляев настаивает: нельзя очищать береговые барханы, это грозит экологической катастрофой.



— Нельзя в конкретных местах — там, где барханы образуют косу, отделяющую море от лимана.









— Но и анапский песок представляет большую ценность?



— Конечно, он образовался вследствие намывания рекой Кубань (впадала в Черное море, в XIX веке ее русло перенесли в Азовское море казаки). Бульдозеры сняли где-то половину песчаного слоя, сейчас его просеивают и возвращают обратно.



— И этот реверс достался дорогой ценой: мазут токсичен для легких. Собиравшие грязь волонтеры впадали в эйфорию, подрывали здоровье… А ваш герой спустя полгода уже катался по летнему морю на кайте — доске с парашютом.









— Это его давнее увлечение. К тому моменту воздух и вода стали уже не столь токсичны.



— А чему научил вас этот опыт?



— Работе на монтаже. Пришлось долго разбирать и собирать материал, выстраивать и «дожимать» его по законам драматургии с моим художественным руководителем, режиссером Юлией Киселевой.



— Сколько фильмов в вашей операторской фильмографии?



— Никогда не считал. Уже несколько десятков.









— Неигровое кино — это просто такая судьба, или за ним есть некая философия?



— Мои родители — известные документалисты, но профессия захватила и меня. Это — непридуманные истории, новые знакомства, знания, интересные поездки. Игровое кино более рутинное, а я по натуре — наблюдатель.



Фото предоставлены Сергеем Петригой.



— Спустя месяц после катастрофы — в январе 2025-го года. Вначале, как и все, читал новости, но никак не связывал себя с данной темой. Поскольку наша команда работает со Сколтехом, автор идеи фильма Лилия Сабирова просматривала их новостную ленту и узнала, что ученый Владимир Каляев предлагает свой метод сбора мазута. Было решено: надо срочно ехать! Финансирования на тот момент еще не было. На личные и спонсорские средства отправили меня одного, в качестве оператора. Приехав в Анапу, я словно попал в пустоту: солнце светит, вроде море чистенькое, птички летают…Познакомился с группой волонтеров и Владимиром Каляевым. Узнал, что там все на самом деле не так радужно. Решил, отстранившись от горячей темы, приблизиться к герою и через него рассмотреть драматичные события. Вскоре стало понятно, что в самой тишине скрывается напряжение, растерянность перед нежданной бедой. В Анапе пробыл пять дней, в последний начался шторм, и я смог собрать первый материал.По возвращении в Москву смонтировали трейлер и начали искать финансирование. Меня очень зацепила история, поэтому мы с продюсерами решили, что это будет моим режиссерским дебютом. Через некоторое время в Министерстве культуры проходил конкурс дебютов. Мы решили поучаствовать совместно со студией «Уралфильм» и выиграли. Во вторую экспедицию отправились в августе. Увидели, как на практике оживают идеи нашего героя.