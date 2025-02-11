«Злой город» Константина Буслова: зла не хватает!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Год 1238-й. Батый сжег Москву, Рязань, Владимир и, повернув в Орду, осадил Козельск. Защитники были обречены, но несокрушимы... На экранах — исторический боевик «Злой город» о героической обороне легендарной крепости.

Группу вдохновлял сценарий Вадима Голованова, придумавшего былинный мир выдающейся, но провалившейся в прокате фрески Рустама Мосафира «Скиф». Но масштаб постановки Буслова «Злой город» был иной. Съемки готовились два года, как стратегическая военная операция.

Режиссерская группа изучала древние хроники и находки с историками, двести костюмеров шили тысячу оригинальных костюмов, кузнецы ковали мечи, пики, боевые топоры и доспехи, артисты овладевали навыками боя и верховой езды, репетировали поединки. В чистом поле рубили чудо-крепость. «Мы сделали упор на археологическую точность, — отмечал художник-постановщик Сергей Февралев. — Это редкость для кино, декорации стали не просто фоном, а полноценным героем фильма. Ну и, конечно, самый главный вызов для нас — построить полноценный город, а не его часть. Обычно снимают несколько улиц, остальное дорисовывается на компьютере. Здесь мы создали реальный город, который мог бы быть жилым… В декорациях использовали интересную концепцию: стены словно подпираются спинами домов. Получилось, что город защищает сам себя. Нет отдельного жилого пространства и фортификационных сооружений, все — единое целое, мы старались сохранить историческую правду». Впрочем, киношный Козельск оказался в несколько раз крупнее исторического прототипа, помещавшегося в стены 30 на 50 метров. Нужный масштаб подарила реконструкция окрестностей. «Огромный деревянный мост через реку Жиздра, — подхватывает режиссер Константин Буслов, — монгольский стан Батыя из многочисленных юрт с арбами, камнеметными машинами, стенобитными таранами, лестницами и прочей бытовой утварью того периода».

В итоге сформировалась внушительная съемочная площадка, обжить которую оказалось куда сложнее, чем соорудить. То же относится к образам действующих лиц: сценарист Голованов не без умысла раздал героям говорящие языческие имена — Весняна, Любомир, Лютобор, Могута и Берендей, однако не придумал мифопоэтический космос, в котором они были бы укоренены и уместны. Озаботившись энергичным темпоритмом, режиссер попытался оживить многочисленных персонажей через конфликты характеров, но лишь эскизно обозначил прения антагонистов.

В итоге судьбы девы-воительницы и пары влюбленных витязей, малолетнего князя и его опекунов, кающегося разбойника-монаха и головореза его бывшей ватаги, соперничающих ордынских ханов, хитрованов-предателей и отважных витязей, едва разбежавшись, спутались как клубки — и не раскрылись, и не сплелись в полотно народного подвига... Невзирая на все усилия выдающегося актерского ансамбля, словно сошедшего с эпических полотен Константина Васильева.

Финал печален: в отчаянной борьбе картинная статуарность одолела безбашенную удаль. По-видимому, режиссер стал заложником чересчур тщательной технической подготовки и плотного хронометража — «заперся» в декорациях, так и не сумев их продышать… Однако ему же безусловно удались эпизоды, снятые на лесном пленэре: продюсер Буслов просто не дал развернуться режиссеру Буслову, похоронив едва ли не первый честный замысел художественного исторического эпоса, способного стать противоядием от пасквильного «Викинга» и карнавальной «Легенды о Коловрате».

«Злой город». Россия, 2024

Режиссер Константин Буслов

В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Артем Волобуев, Аглая Шиловская, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов, Митя Махонин

12+

В прокате с 30 января