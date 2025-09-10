«Быть поэтом — значит петь раздольно»: как отметим юбилей Сергея Есенина

Денис БОЧАРОВ

Третьего октября исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. А уже 10 сентября спектаклем «Больные думы» о Сергее Есенине и Галине Бениславской в «Есенин-центре» в Москве стартует фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин».

«Судьба Есенина — это судьба России: яркая, любвеобильная, темпераментная, наотмашь, с яркими голубыми глазами, с верой в Господа Бога. Как и любой русский мужик, Есенин был с хитринкой в глазах, но когда дело касалось таких святых понятий, как Родина, любовь к женщине, к родным и близким, поэт был очень искренним, настоящим — безо всяких многоточий и кавычек. Именно этим он, не в последнюю очередь, нам и дорог», — отметил на пресс-конференции, посвященной анонсированию программы культурных событий к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, народный артист России Сергей Безруков.

Именно Безрукову, кстати, принадлежит одобренная президентом идея проведения Года Есенина, в рамках которого запланирован ряд тематических концертов, выставок, спектаклей, экскурсий, лекций, кинопоказов, конкурсов, презентаций, мастер-классов. Мимо некоторых мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, поклонникам любимого русского поэта будет сложно пройти.

Москва

Одним из центральных событий станет фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин», который пройдет с 10 по 30 сентября на территории ВДНХ, в Парке Горького и на других столичных площадках. Инициатором феста выступил Московский государственный музей С.А. Есенина.

Фестиваль будет состоять из нескольких блоков. Театральный раздел представлен в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница» спектаклем «Песнь о собаке» (14 сентября) и инсценировкой по воспоминаниям современников поэта «Золотой души человек» (20 сентября). В Музее кино 27 сентября пройдет показ музыкально-поэтического спектакля «Исповедь хулигана» в постановке Центрального театра кукол имени С.В. Образцова.

В рамках гастрономического «отделения» 20 сентября в Доме российской кухни на ВДНХ состоится мастер-класс известного повара Максима Сырникова по приготовлению исконно русского блюда, которое называется драчёны. Помните, как у Есенина в стихотворении «В хате»: «Пахнет рыхлыми драчёнами, у порога в дёжке квас...»

А 21 сентября в рамках лекционно-просветительского блока фестиваля «Любой из нас хоть чуточку Есенин» состоится арт-лекция «Только лишь мечтатель», где будет идти речь о книгах, которые читал Сергей Александрович, а также о литературе, посвященной поэту. На лекцию «Восточные мотивы в творчестве Сергея Есенина» 25 сентября приглашает Музей Востока (павильон №13 на ВДНХ).

Заключительным событием фестиваля станет композиция «Есенин. Портрет глазами женщин», которая пройдет 30 сентября в «Есенин-центре». В ней примут участие студенты ВГИКа из мастерской Сергея Безрукова. Композиция раскроет многогранную личность поэта через воспоминания шести женщин, оказавших ключевое влияние на его жизнь и творчество.

Одним из наиболее масштабных мероприятий, связанных с юбилеем, станет большой театрализованный концерт «Счастлив тем, что я дышал и жил...». 1 октября на сцену Государственного Кремлевского Дворца выйдут популярные артисты эстрады, театра и кино: Гарик Сукачев, Пелагея, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Екатерина Климова, Сосо Павлиашвили, Зара, Александр Панайотов, Алексей Воробьев, Алексей Татаринцев, группа «Монгол Шуудан» и многие другие исполнители.

В этот вечер на главной кремлевской сцене будут спеты романсы и песни на стихи поэта — как в классическом, так и в современном музыкальном прочтении; прозвучат стихи в исполнении драматических актеров; в театрализованной форме воплотятся воспоминания современников поэта, «оживут» важнейшие события и моменты его судьбы.

Юбилейный концерт будет показан в телевизионной версии Первым каналом. Примечательно, что подобного рода мероприятие пройдет в нашей стране впервые. В это трудно поверить, но столь масштабных акций, посвященных жизни и творчеству Сергея Александровича, прежде в ГКД не проводилось.

В Московском государственном музее С.А. Есенина 2 октября откроется выставка «1925 год. Декабрь», проливающая свет на историю смерти поэта. Будут экспонироваться документы, хранящиеся в Центральном архиве ФСБ, также будут показаны арестантские карточки Есенина, протоколы допросов, специально привезут мебель из обстановки «Англетера» того времени.

Также, в юбилейный год Московский государственный музей С.А. Есенин планирует активно выходить в город: в частности, 13 октября на Тверском бульваре будет открыта выставка «Москва в жизни Есенина».

Константиново

Разумеется, особо пристальное внимание всех поклонников творчества Есенина будет приковано к его исторической родине. Село Константиново Рязанской области, где родился поэт, в любое время года не может пожаловаться на недостаток туристов, а в дни юбилейных торжеств здесь, думается, и вовсе яблоку негде будет упасть. Тем более, что в этом году Государственный музей-заповедник С.А. Есенина отмечает три круглых даты: помимо юбилея поэта, это 60-летие с момента основания самого музея, а также 40-летие филиала музея, что находится в городе Спас-Клепики Рязанской области.

С 3 по 5 октября в Константиново пройдет Всероссийский Есенинский праздник поэзии. В эти три дня буквально каждая молекула очаровательного местечка на берегу Оки будет пропитана есенинским духом — программа предполагается обширная, интересная и тематически разносторонняя. В частности, 4 октября в рамках фестиваля «Поэзия как стихия», на главной сцене будет показан спектакль «Хулиган. Исповедь» с участием Сергея Безрукова, а также пройдет музыкально-поэтическая программа с участием симфонического оркестра и актеров театра и кино: Владимира Стеклова, Антона Шагина, Алексея Верткова, Анны Банщиковой, Ивана Стебунова и Игоря Чехова. Увенчает вечер выступление группы «Пелагея».

На малой сцене в этот же день состоятся поэтические конкурсы, концертные программы и танцевальные постановки. А народный артист России Сергей Никоненко и саксофонистка Вероника Кожухарова выступят с музыкально-поэтическим представлением «Есенин: бунтарь с нежной душой».

5 октября развлекательная программа будет преимущественно посвящена юным посетителям: фестиваль «Есенин для детей», запланированный на этот день, включает в себя творческие мастер-классы, анимационную программу, поэтические баттлы, есенинские викторины и многое другое.