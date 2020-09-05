Бруталы, фемины и псевдо-Хармс: в Манеже проходит 33-я Московская международная книжная ярмарка

Дарья ЕФРЕМОВА





На выходные — 5 и 6 сентября — по сложившейся практике приходятся два самых событийно насыщенных дня.

Московский салон необычен, что это ощущается уже на подступах к бывшим царским казармам. Во-первых, локация. Ранее занимавшая громадный ангар 75-го павильона ВВЦ, нынешняя ярмарка сконцентрировалась на площадке, предназначенной для вернисажей и селфи на фоне физических мук Фриды Кало или тающих циферблатов Дали — утратила масштаб, но обрела художественность. Под имперскими сводами стенды с книжными развалами и богатой полиграфией (по большей части левацки-плакатной) обретают особый шарм. Колорита добавляет и публика — облаченная в актуальные черные маски и латексные перчатки, она смахивает на массовку гангстерского кино.



Вторая особенность проходящей в Манеже выставки — акцент на технологиях. Все встречи транслируются в онлайн-эфир на сайт mibf.info, и, что особенно ценно, записи остаются в открытом доступе до конца фестиваля. У одного из стендов посетителей встречает симпатичный антропоморфный робот...



Радует и разнообразие — программа сконструирована на любой вкус и интерес. Тут вам и кейсы про сторителлинг и покорение вершин Инсты и Тик-Тока, и психологический триллер Тани Танк «В постели с абьюзером» с хештэгами #непролюбовь, #нарцисс, #психопат, и отвлеченно-эстетские экскурсы по топонимике современной прозы: «Город как текст. Сопряжение столиц Париж-Лондон-Берлин-Прага-Москва». О принципиально фрагментарном, разломанном, богемном големоподобном Берлине, «городе шавермариев, таксистов и свободных художников» образно рассказал писатель и публицист Евгений Бабушкин. Дополнил прозаик и панк-шансон-исполнитель Михаил Елизаров, презентовавший на выставке недавно отмеченный «Нацбестом» роман о русском танатосе «Земля».



Из культовых и труднодоступных был автор эпопеи «Тобол» Алексей Иванов. Он провел пресс-конференцию, посвященную выходу книги публицистики «Быть Ивановым» — «откровенный пятнадцатилетний диалог большого писателя с читателями». «Очень важная книга о том, как живут Россия и ее граждане» вызвала живой отклик восторженных поклонников и неудобные вопросы журналистов. Спрашивали, приятно ли чувствовать себя пророком и «прогнозтом», хорошо ли, что по местам съемок «Хребта России» и «Сердца Пармы» ходят толпы туристов, испещряющих только что легендизированные земли пластиком и использованными салфетками, не обидел ли кого роман «Комьюнити», в котором критикуются нравы московской тусовки. «Не обидел! », — тут же парировала литературный секретарь автора. И сославшись на одного известного критика, добавила «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».



Писатель высказывался аккуратнее. «Внутренний туризм сложно устроенная вещь, — нужна инфраструктура и культура людей, но главное, чтобы он был, а это случается, когда возникает легенда места. Ее, скажем пышно, создают творцы. В этом смысле роль писателя или кинематографиста очень важна. Территория оказывается прикрепленной к русской культуре». Также прозаик признался, что никакого зазора между Ивановым-писателем и Ивановым-мыслителем не видит, поскольку сопровождает «каждое свое произведение мощным идеологическим базисом». Но усомнился, всегда ли читатель может уловить мысль «просто в силу своих компетенций и кругозора».



Остроактуальной заявкой мог бы стать инициированный издательством «Альпина-паблишер» паблик-ток «Как говорить о феминизме в 2020 году: стереотипы, мифы и знание» и его запланированный на выходные антипод «Между философией и брутальностью. Что движет мужчиной в литературе сегодня?» с участием звездных дебютантов «АСТ» Дмитрия Захарова («роман «Старшая Эдда», Вячеслава Ставецкого, автора блистательно-жуткой антиутопии о пребывающем в клетке латиноамериканском диктаторе «Жизнь А.Г.» и номинанта «Нацбеста», автора довольно известных романов «Чувство вины» и «Вера» Александра Снегирева. За «бруталов», роль, место и значение мужчины в современном обществе и литературе пока нечего сказать, а вот дискуссия о феминизме схлопнулась, не успев развернуться.



Читательницам явно не терпелось узнать, почему идея социального и поведенческого равноправия вызывает в нашей стране скептическую ухмылку, однако, заранее заявившее о трудностях перевода европейской повестки на русскую почву участницы съезжали то на « трансмедиальный сторителлинг» и «игровой мерч», а то и вовсе на «блэк лайвс мэтте».



— Когда мы говорим о «блэк лайвс мэтте» в русском изводе, постоянно сталкиваемся с комментариями — «А зачем нам это история? Это не про нас». Что значит не про нас? А как общие гуманистические ценности? Впрочем, у нас более актуальна бытовая ксенофобия, поэтому на обложках глянцевых журналов так мало не славянских лиц, — рассказала редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута.



Ясность попыталась внести профессор ВШЭ Елена Рождественская на примере новинки издательства «Золушка и стеклянный потолок».



— Сказочные сюжеты состоят из ограниченного числа коллизий, но переходя от книжки к мультфильму, от иллюстрации к компьютерной игре, они каждый раз трансформируются, и вот уже получается, что Рапунцель не заперта и не ждет, а активно ищет свое счастье, и даже заставляет принца отыгрывать свой сценарий. Свою историю может «переписать» и Золушка, но она попадает в то пространство, где есть стеклянный потолок, липкий пол, текущий трубопровод. Сознание и инициатива выросли, но пространство заставляет женщин застревать, значит надо менять пространство.



В выходные заявлены встречи с Евгением Водолазкиным, Захаром Прилепиным, Людмилой Петрушевской и искусствоведом Софьей Багдасаровой. Автор «Лавра» и «Авиатора» презентует новый сборник драматургии «Сердца четырех», первая из которых представляет собой зажигательный бурлеск о короновирусе в инфекционной больнице имени Альбера Камю. Захар Прилепин представит ритмичную психологическую повесть о жизни людей, оказавшихся по ту сторону фронта «Ополченский романс» и расскажет о вышедшей в конце прошлой осени фундаментальной Есенинской биографии «Обещая встречу впереди». Людмила Петрушевской представит сборник «Брачная ночь, или 37 мая», а Софья Багдасарова — мистификацию «Однажды Пушкин пришел к Гоголю: анекдоты псевдо-Хармса».







Фото:Кирилл Зыков и Сергей Ведяшкин / АГН Москва.