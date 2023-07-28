Рамиз Усманов, Большой театр Узбекистана: «На гастролях в России мы не были с советских времен — пора напомнить о себе, и такие планы есть!»

Александр МАТУСЕВИЧ, Санкт-Петербург

Народный артист Узбекистана, знаменитый тенор, директор Большого театра Узбекистана Рамиз Усманов, входивший в жюри недавно завершившегося в Санкт-Петербурге XIV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, ответил на вопросы «Культуры».

— Каковы ваши впечатления о конкурсе?

— Замечательные. В целом уровень высокий, ребята молодцы — особенно женские голоса сильные и хорошо обученные. Конкурс трудный, тут надо суметь показать все — и оперный репертуар, и камерный, и русский, и зарубежный, и тонко спеть с роялем, и не потеряться за оркестром. Словом — настоящее испытание.

Я заметил трех-четырех очень хороших певцов, которых непременно приглашу к нам в Ташкент. Очень помолодел состав конкурсантов, и это тоже привлекает меня как менеджера. Даже среди басов, а этот голос созревает позже всех, много молодых, но уже качественно поющих артистов. То же могу сказать и о низких женских голосах. В нашем театре намечается много новых постановок, проектов. Буду рад сотрудничеству.

— Вы сами участвовали во многих конкурсах. Что они дают молодому певцу?

— Дают многое именно для развития. В плане подготовки, расширения репертуара, возможности показаться специалистам и получить ценные советы, для установления контактов... Важно, что конкурс дает уверенность в своих силах, закаляет психологически. Я участвовал в десяти конкурсах, везде получал призовые места не ниже второго, и я советую всем молодым певцам — обязательно участвуйте в как можно большем количестве конкурсов. Многие векторы карьеры начинаются именно там.

— Трудно вам совмещать собственную карьеру и административную деятельность?

— Конечно! Я уже 22 года в родном театре, вырос в нем, все и всех знаю прекрасно. Директорское кресло мне предложили в 2021 году, и это было несколько неожиданным, своего рода вызовом. В театре сейчас работает 720 человек, из которых 400 — творческий состав. У нас великолепные коллективы — солисты, оркестр, хор, балет: когда я принял театр это уже было на высоком уровне. А вот в управленческой структуре нужны были большие изменения.

Получив этот пост, я на год отставил свою собственную карьеру — ни разу не вышел на сцену как певец, отложил все свои контракты, некоторых было откровенно жалко. Но нужно было полностью сосредоточиться на административной работе. Большинство партнеров и агентов отнеслись с пониманием. За этот год я полностью поменял административный состав в театре, сейчас у меня крепкая команда. В основном молодежь. И теперь вновь возобновил собственные выступления — потому что в театре уже порядок, крепкий тыл. В частности, дебютировал в Мариинском театре в партии Манрико в «Трубадуре». Спектакль был фантастический — такого оркестра, как в Мариинке, наверно, больше нигде нет! Мои прекрасные партнеры — Ирина Чурилова, Екатерина Семенчук, Ариунбаатар Ганбаатар, а также маэстро Кристиан Кнапп сотворили просто чудо.

— К сожалению мы в России мало знаем о том, что происходит в музыкальном Ташкенте. Какой он сегодня — Большой театр Узбекистана?

— Он стремительно развивает международные связи и встраивается в международный контекст. К нам приезжал знаменитый итальянский оперный агент Алессандро Ариози — с ним мы сотрудничаем и с точки зрения поставки нам гастролеров, и с тем, чтобы наши певцы ездили по миру. Я пригласил знаменитого российского режиссера Александра Тителя — он будущей осенью будет у нас ставить «Бал-маскарад». В феврале «Евгения Онегина» выпускает режиссер из Белоруссии — замечательная меццо-сопрано Оксана Волкова, которая также член жюри Конкурса Образцовой. Главным дирижером у нас работает молодой талантливый маэстро из Москвы Денис Власенко. Прочные связи у нас развиваются с Турцией, особенно в области балета. В сентябре в нашем театре пройдет международный вокальный конкурс Competizione dell’opera, который много лет организует знаменитый немецкий импресарио Ханс-Иоахим Фрай. Работы и планов — громадье.

— Большой у вас репертуар?

— Огромный. Из самых знаковых опер нет пока, пожалуй, только «Отелло», «Турандот» и «Пиковой дамы». Такая же ситуация и с балетом. Кадры черпаем в основном из нашей Ташкентской консерватории, но приглашаем молодых и из-за рубежа в труппу, в частности, сейчас у нас солидное пополнение из России и Грузии.

— Гастролируете часто?

— Два-три раза в год. Только что приехали из Китая. До того были в Азербайджане и Южной Корее. В декабре едем в Минск — везем на Рождественский оперный форум «Искателей жемчуга». Это название выбрали белорусы, поскольку у них нет этой оперы в репертуаре.

— А они у вас тоже будут гастролировать?

— Балет уже приезжал — с огромным успехом прошел «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева. Надеюсь, что не за горами визит и оперной труппы. Весной у нас проходит ежегодный оперно-балетный фестиваль, надеюсь, что как раз его гостями станут минчане. Фестиваль будет уже в девятый раз проходить и по традиции мы всегда кого-то приглашаем — какую-то иностранную труппу.

— Приглашаете ли певцов из других стран в спектакли текущего репертуара?

— Обязательно. Совсем недавно в «Травиате» у нас пел Юсиф Эйвазов. Нередки вокалисты из Италии, Швейцарии, России.

— Репертуарные спектакли в основном ставят ваши режиссеры?

— До сих пор было так — весь репертуар закрывали штатные мастера. Но я думаю, что надо разнообразить палитру, именно поэтому на следующий сезон я пригласил сразу двух «варягов» — Тителя и Волкову. Наши режиссеры прекрасные, но хочется новых идей, новых подходов.

— Каково техническое состояние здания театра — шедевра архитектора Щусева?

— Десять лет назад была проведена грандиозная реконструкция и сейчас театр находится в отличном состоянии, его оснащение позволяет делать на сцене много интересного. Но, конечно, время идет, что-то уже и подновить нужно, над этим тоже будем работать. Государство нас поддерживает — в том числе и финансированием гастролей.

— А что с публикой в Ташкенте?

— Средний показатель заполняемости зала у нас 95%. Балет лучше посещается, но и опера в последние годы почти не отстает. Много молодежи стало приходить на спектакли, что радует. Вкусы консервативные — предпочитают классические постановки. Отношение к европейскому классическому искусству правильное (с пониманием важности европейского классического искусства для развития собственной культуры. — «Культура») и со стороны власти, и со стороны публики, что не может не радовать.

— Русскую оперу тоже не забываете?

— Как я уже сказал, скоро будет премьера «Онегина». В текущем репертуаре у нас «Иоланта», «Алеко», «Царская невеста». На перспективу задумано вернуть в репертуар «Пиковую даму» — будем делать новую постановку. Ваш покорный слуга намеревается дебютировать в партии Германа. Хотя я пою крепкий вердиевский и пуччиниевский репертуар уже давно, но Герман — это особенное дело, тут спешить не стоит. Но, кажется, время уже пришло.

— Много ли национальных опер в репертуаре?

— Достаточно. Они, кстати, пользуются неизменной любовью публики, хотя это и не международные хиты. Каждый сезон мы делаем постановку новой национальной оперы. Кому как не нам заниматься развитием узбекской оперы? То же касается и национального балета.

— С какими театрами сотрудничаете?

— Активно работаем с театрами Центральной Азии: недавно у нас на гастролях был Театр имени Абая из Алма-Аты, чуть раньше приезжала «Астана-опера». В марте следующего года мы едем на гастроли в Киргизию, прочные связи с Таджикским театром имени Айни. Надеюсь, что и с ведущими российскими театрами будет развиваться сотрудничество. К сожалению, на гастролях в России мы не были очень давно, с советских времен, уже сменились целые поколения театралов, кто, конечно, нас и не знает вовсе — надо напомнить о себе, и такие планы есть.

Фотографии предоставлены пресс-службой XIV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Фотограф - Валентина Певцова.