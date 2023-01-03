В театр — всей семьей!

Елена ФЕДОРЕНКО

Новогодние каникулы для театров и концертных залов Москвы — время горячее и хлопотное. Из сводной афиши «Культура» выбрала спектакли для семейного просмотра, на которых не заскучают мамы и папы, а у детишек загорятся глаза от атмосферы праздника и волшебного мира сцены.

Главным театральным символом Нового года и Рождества давно уже стал балет «Щелкунчик» — по давней традиции в зимние каникулы эту сказку представляют все коллективы, имеющие в своем репертуаре спектакль на великую музыку Чайковского, написанную 130 лет назад. Особый и закономерный ажиотаж вокруг философского по смыслам и идеального по воплощению балета Юрия Григоровича в Большом театре. По соседству, на Театральной площади, на сцене Российского Молодежного театра Русский классический театр балета покажет своего «Щелкунчика» — о чудесах и взрослении. А в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко совсем недавно появилась новая версия балета о смелом и благородном Щелкунчике, рождественская феерия поставлена Юрием Посоховым.Малый театр приглашает на просмотр еще одной популярной зимней сказки — «Снежной королевы». Странствия девочки Герды, отправившейся в ледяное царство на поиски брата Кая — один из самых любимых семейных спектаклей. За долгую сценическую жизнь этот наполненный музыкой и песнями спектакль не утратил своей свежести и обаяния. Хорошо знакомые волшебные истории — «Буратино», «Золушка», «Сказка о царе Салтане» — тоже включены в новогоднюю афишу «Дома Островского». Перед показами разворачиваются праздничные интерактивы, где детей увлекают изобретательными играми и не только смешат и потешают, а открывают тайны театрального мира.На Малой сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова состоялась премьера спектакля «Винни-Пуховские чтения». Для автора инсценировки и режиссера Евгения Гришковца сказка Алана Милна о неугомонном пытливом медвежонке, написанная столетие назад, — одна из самых таинственных книг мировой литературы: «Название и персонажи известны всем и каждому, их изображения узнаваемы…. Но саму книгу прочли своими глазами далеко не многие. Мы попробуем углубиться в удивительные смыслы этой таинственной, всем известной, но совершенно незнакомой книги и выяснить, над чем же так смеялись родители, дедушки и бабушки, то есть взрослые».В праздничные дни все сценические площадки Российского Молодежного театра ждут детей и их родителей. Младших школьников здесь встретит «Кролик Эдвард», увлекут «Приключения Тома Сойера», познакомят с пытливыми героями «Денискиных рассказов»; подростки откроют немало нового в «Людоедике» и «Манюне»; старшеклассникам адресованы «Станционный смотритель» и «Самая легкая лодка в мире». Все спектакли РАМТа сочиняются с учетом семейного просмотра и все ставят важные и серьезные вопросы, которые ребятам хочется обсуждать с мамами и папами, сообща, в теплой домашней обстановке.В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац стартовали специальные тематические программы, они дополняются интермедиями в фойе, разыгрывающими сказочные сюжеты, посвященные празднику. В новогодней афише — опера «Морозко», которой в 1965 году открылся Детский музыкальный. Сегодня обновленная постановка сохранила и праздничный дух, и фабулу о доброй Дуняше, попавшей в зимний лес по требованию злобной мачехи и оказавшейся во дворце Деда Мороза. Свой известный спектакль «Снежная королева», где титульной героине искренне нравится Кай и она мечтает оставить его у себя, труппа сыграет на сцене Московского детского театра юного актера. Праздничный балетный репертуар составлен из сценических сочинений последних лет: «Стойкий оловянный солдатик» и «Чиполлино». Стоит поспешить и на «Balletgala» — парадный вечер, в программе которого фрагменты из популярных балетов, и это прекрасный шанс открыть мир классического танца.Появилась в Москве новенькая «Царевна Несмеяна». В Театре Терезы Дуровой русская сказка ожила в формате комического мюзикла с живым оркестром, с яркими декорациями, фокусами, превращениями и мудрыми рассуждениями на тему: что такое счастье и от чего оно зависит. Этот театр обладает даром — захватывающе и просто говорить о серьезном. В фойе, перед спектаклем, Дед Мороз, Снегурочка и лесные обитатели пригласят детвору на «Новогодние разминки».Театр имени Н.В. Гоголя приглашает на премьеру спектакля-фантасмагории «Портрет Дориана Грея» — мистическую историю с захватывающим сюжетом по роману Оскара Уайльда. Ученик Анатолия Васильева, режиссер Константин Мишин в своей постановке объединяет текст и пластику, используя выразительные средства современной хореографии: движение служит продолжением монологов героев, кульминационным выражением смысла. Постановщик рассказывает: «Что пользы человеку обрести весь мир, если он теряет собственную душу?» — этот вопрос, вложенный в уста одного из персонажей романа, становится ключевым для нашего спектакля». В начале января обновленная гоголевская труппа соберет публику на музыкально-поэтический вечер «Поэтомания. Невыносимая [с]нежность» — любимые стихотворения и песни в исполнении молодых артистов театра создают праздничный микроклимат и погружают в давние сокровенные мечты.Театр сатиры покажет легендарный спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в необычной новогодней версии с сюрпризами. На этот спектакль с радостью поспешат мамы и папы, чтобы встретиться со своими детскими воспоминаниями — они наверняка не забыли свой восторг от фантазий мечтающего о верном друге мальчика, которого все зовут просто Малыш. Ведь память всегда возвращается. Так учил в меру упитанный Карлсон. На Детской сцене Театра сатиры, что расположена в районе метро Спортивная, появится «Щелкунчик и Мышиный король» — представление, в котором объединены элементы кукольного спектакля, теневые перфомансы, живые выступления актеров, перчаточные куклы. Режиссер Михаил Плутахин считает, что «самое главное в «Щелкунчике» то, что он напоминает нам о важном: нужно любить своих близких, заботиться о них, защищать, идти с ними до конца и главное — ничего не бояться, потому что вокруг всегда есть люди, которые тебе помогут. И только тогда случается настоящее волшебство».Начало 2023 года пришлось на зенит Фестиваля новогодних каникул «Ёлка», подготовленного Московской филармонией. Он открылся 18 декабря и завершится 8 января. Более 60 тематических праздничных мероприятий, адресованных детям разного возраста — от годовалых малышей до выпускников средней школы — и их родителям. Спектакли и концерты проходят на четырех филармонических площадках: Камерный зал, Концертный зал имени С.В. Рахманинова, Малый и Игровой залы «Филармонии-2». «Ёлка» представляет самые разные жанры: цирковые, кукольные, интерактивные, иммерсивные, фольклорные, джазовые и даже гастрономические. Это захватывающие новогодние спектакли московских и областных, крупных государственных и маленьких независимых театров. Тех, кто придет на показы за 30 минут до начала, ждут новогодние интермедии с участием любимых сказочных героев.Предрождественская сказка «Мандариновый ангел» о добрых вестниках, умеющих творить чудеса, придумана компанией «Антикварный цирк». В мультижанровом спектакле заняты драматические актеры, музыканты, танцовщики и артисты цирка. Особого внимания заслуживает жанровый эксклюзив фестиваля — кукольная опера «Король Артур» с музыкой Генри Перселла театра «Трикстер». Она построена на перекрестке музыкального и кукольного театров. Опера прозвучит в специальной редакции, подготовленной для спектакля, ради участия в котором оперные певцы осваивают профессию кукловода.Спектакль «Мороз Иванович» Московского областного театра кукол — история тонкая и поучительная о двух девочках: рукодельнице и ленивице. Театральный проект «Играем книгу» представит итальянскую «Папину сказку» о магической силе любви и британские «Приключения Человеткина» о веселых и грустных путешествиях простой веточки. Маленькая труппа «Моника и Дрозд» приглашает в мир звуков: голосов инструментов, шепота, шумов, восклицаний. О крепкой дружбе расскажет спектакль «Удивительный волшебник из страны Оз» Московского театра кукол. «Серебряное копытце» театра «Петрушкина Слобода» оживет в рассказах двух сказительниц, спустившихся с Уральских гор. Повелительница вьюги и снега — главный персонаж спектакля «Госпожа Метелица» театра кукол «Огниво». Завершит фестиваль камерный спектакль «Эмили Браун и ее кролик, или Настоящая игрушка» — история занимательная и умная, о верности и дружбе.Маленьким зрителям и тем, кто давно вошел во взрослую жизнь, московские театры предлагают разнообразный праздничный репертуар — есть, из чего выбирать.