Премия «Звезды Театрала» наградила лауреатов: победителей выбрали зрители

Елена ФЕДОРЕНКО

На главной сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоялась XV юбилейная церемония вручения премии «Звезда Театрала». Лауреаты определены по 18 номинациям, шорт-лист включал 54 кандидата, все — талантливы, популярны, достойны.

На многих конкурсах и фестивалях есть приз зрительских симпатий, но как правило, он относится к разряду бонусов. В «Звезде Театрала», придуманной полтора десятилетия назад, все награды безоговорочно зависят от мнения зрителей, оценивающих достижения завершающегося календарного года. Это — независимая премия публики всей страны: каждый знаток, любитель театра и даже неофит может отдать свой голос — любимому артисту, спектаклю, театру. В качестве жюри выступает не десяток авторитетных специалистов, а многотысячная аудитория. Голосование проходит в интернете, на сайте премии. На финишную прямую выходят по три претендента на каждую номинацию. Стартует сбор зрительских заявок сразу после новогодних праздников, а финальное вручение наград происходит в последний месяц года.

Большой театральный зал на Старом Арбате был полон: присутствовали как судьи — голосовавшие зрители, так и номинанты — из Москвы и Петербурга, Ярославля и Владимира, Перми и Новосибирска, Воронежа и Новосибирска, Тюмени и Челябинска, а также представители русскоязычных театров зарубежья. Церемония, поставленная молодым актером и режиссером Вахтанговского театра Эльдаром Трамовым, согревала почти семейным теплом, сияла улыбками, искрила добрыми шутками. Тон задавали ведущие —актеры Театра имени Пушкина Александра Урсуляк и Андрей Заводюк.

Открыл собрание президент Премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков: «Мы долго сомневались — проводить ли в такие драматичные времена церемонию «Звезды Театрала». Скажу честно, склонялись к отказу. … Но премия-то зрительская, поэтому решили обратиться к публике и провели опрос на сайте нашего журнала, задав единственный вопрос: проводить или нет. Девяносто три процента принявших участие в голосовании ответили — «да»! И я понимаю, почему. Наши зрители благодарны театру за то, что он есть. Что он такой — открытый, мудрый, радушный. Что он несет в наш мир добро и делится этим добром с публикой. Каждый день. Каждый вечер — что бы ни происходило. И зритель хочет сказать спасибо всем, кто делает театр».

В почетную номинацию «Легенда сцены» по традиции попадают уникальные мастера, их награда — не за определенную роль, а за многолетнее служение искусству и вклад в отечественную культуру. Лауреаты получают фарфорового мима. Изящные статуэтки юбилейной премии достались актрисе МХТ имени Чехова Наталье Теняковой, актеру театра Моссовета Александру Филиппенко и Александру Калягину, художественному руководителю театра Et Cetera, председателю Союза театральных деятелей.

Поднявшись на сцену Наталья Тенякова рассуждала о том, что такое легенда: «Легенда — это, конечно, не только красивое слово, но — понятие. Но что, действительно, значит «легенда»? Мы еще были молодыми, жили в Ленинграде, когда Сергей Юрский сделал спектакль по пьесе Бернарда Шоу «Избранник судьбы» про молодого Наполеона, и легендарный директор Дома актера в Москве Александр Эскин пригласил нас сыграть его в столице. Буквально за полминуты до начала спектакля он вбегает в кулису, ставит стульчик и сажает пожилую даму, хрупкую, с прямой спиной. Говорит ей: «Удобно?». И — мне: «Наташа, извини» (а мне в тесноте нужно переодеваться — я то женщина, то офицер). Сыграли. Перед поездом прощаемся в кабинете у Эскина: «Как думаешь, кто это сидел?». Спрашиваю: «Кто?». Оказалось, эта женщина с прямой спиной была Алиса Коонен. У меня приросли ноги к полу: «Александр Моисеевич, какое счастье, что вы мне это сказали сейчас. Если перед началом, я бы не вышла на сцену. Не смогла бы». Я не видела Алису Коонен на сцене, их с Таировым Камерный театр убили в 1927-м. Знаю только историю, только имя, видела фотографии. Всё. Но четко понимаю, что она — легенда. Дожить до настоящего легендарного имени — не всем удается».

Александр Филиппенко сейчас поправляет здоровье за пределами Москвы, на церемонию прислал теплое поздравление, и зрители приветствовали видеообращение любимого артиста долгими аплодисментами. Александр Калягин тоже не смог присутствовать на празднике, но публика шквалом оваций встретила сообщение о награждении прекрасного артиста премией «Легенда сцены».

Лучшим спектаклем большой формы назван спектакль «Война и мир» Вахтанговского театра в постановке Римаса Туминаса. Ольга Лерман, исполнившая роль Наташи Ростовой – «и какая она милая, эта Наташа» — победила в номинации «Лучшая женская роль».

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сказал: «Для театра и для актеров это одна из важных и знаковых премий: выбирают зрители, а театр служит для зрителя. Выбирают люди, которые каждый вечер приходят в театр и заполняют наш зрительный зал».

В этой же номинации «Лучшая женская роль» отмечена и актриса Виктория Исакова — за чеховскую Аркадину, знающую все тайны закулисья, в спектакле «Костик» Дмитрия Крымова в Театре имени Пушкина.

«Лучшей мужской ролью» арбитры посчитали Сирано де Бержерака Юрия Чурсина в одноименной премьере МХТ имени Чехова. Актер произнес теплые слова «о папе, который сегодня в этом зале», о режиссере Егоре Перегудове, подарившем эту роль гасконского дворянина, поэта, насмешника, смельчака, и вахтанговской сцене, на которую когда-то студентом «Щуки» выходил юный Юра Чурсин.

Лучшим режиссером зрители назвали Алексея Франдетти за постановку мюзикла «Онегин» в Театре на Таганке. Сочинитель сценического действия открыл в «Евгении Онегине» и любовный роман, и эротический триллер, и фантастический блокбастер, раскрасил спектакль хорошей музыкой. Получился спектакль, который пришелся по вкусу современной публике. Лучшей женской ролью второго плана признана Марья Антоновна в исполнении Марьяны Спивак, наделившей дочь Городничего дерзостью протестующей юности, — в спектакле «Р» театра «Сатирикон», который режиссер Юрий Бутусов назвал «сочинением на темы пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор». В аналогичной мужской номинации победил молчаливый мудрый игумен Пафнутий блистательного актера Игоря Ясуловича в спектакле «Отец Сергий» в МТЮЗе в постановке Камы Гинкаса — истории обжигающе откровенной, исповедальной, переворачивающей сознание.

Лучшим директором жюри признало руководителя Малого театра Тамару Михайлову — видимо, зрители глубоко погружены в театральный процесс, если могут оценивать работу руководителя, который априори не является публичной персоной. Дарью Мороз отметили в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» — за отчаянную Лену Широкову в сериале «Содержанки-3». В мужском эквиваленте в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» большинство голосов собрал Дмитрий Чеботарев за графа Дашкова, одержимого «чистотой вампирской крови», в сериале «Карамора».

Помимо персональных премий «Звезда Театрала» имеет в своем багаже награды спектаклям, театрам, проектам. В номинации «Лучший музыкальный спектакль» фаворитом стало «Кабаре», поставленное худруком Театра имени Пушкина Евгением Писаревым в театре Наций. Драма, и драма музыкальная, разворачивается в преддверии наступления нацизма, главную роль исполняет Александра Урсуляк. Никита Кобелев получил награду «Лучший спектакль. Малая форма» за «Тварь» по роману Федора Сологуба «Мелкий бес» — в Александринском театре. Лучший спектакль для детей и юношества – «Алиса в стране чудес» Руслана Кудашова — недавняя премьера Большого театра кукол Петербурга. Это разговор о том, как необходима свобода для творца, сколь важна целостность человека в разные времена и при любой власти.

Лучшим региональным театром признан Ярославский театр драмы имени Федора Волкова — новый творческий руководитель коллектива Валерий Кириллов, принимая награду, сказал, что на сцене сейчас должен бы стоять недавно трагически погибший худрук Сергей Пускепалис, который проехал в этом году Донбасс, Луганск и Горловку. В завершающийся Год культурного наследия народов России дирекция Премии учредила новую номинацию — «Лучший национальный театр». Колоритный Бурятский театр песни и танца «Байкал» из Улан-Удэ назван победителем. Для художественного руководителя театра Жаргала Жалсанова национальная культура — бездонный пласт драгоценностей: «Мы ставим цель не только донести то важное, что оставили нам наши предки, но стараемся сделать так, чтобы это было актуально, интересно, востребовано и сегодня».

Лучшим русским театром за рубежом признан Ереванский русский драматический театр имени Станиславского. Худрук коллектива Карен Нерсисян сказал: «Станиславский ценил в театре жизнь человеческого духа. Мы сегодня пытаемся отвечать на вопросы бытия. Наш театр — живой, искренний, со спектаклями о людях, неважно это современная пьеса или классическая. Наш репертуар ориентирован на умного, тонкого, талантливого зрителя».

Сказочная музыкальная история «Коробка с карандашами» стала лучшим социальным проектом в театре, проектом, который знакомит глухих детей со сценическим искусством. Театр неслышащих актеров «Недослов» рассказывает о дружбе девочки с цветными карандашами, их отношениях, основанных на внимании друг к другу, честности, верности и правдивости. Лучшим театрализованным проектом стала аудиопрогулка «Дальше ехать некуда – это Москва», созданная совместно Музеем Михаила Булгакова, книжным сервисом «ЛитРес» и актерами «Мастерской Брусникина». Маршрут проложен по булгаковским местам, звучат фрагменты дневников и писем писателя, а также его современников. По итогам зрительского онлайн-голосования лучшим любительским театром назван отличный народный молодежный театр «Начало» из Хабаровска. Им руководит режиссер Марина Ефремова, которая ставит спектакли преимущественно по мировой классике — тонкие, нежные, умные. Все выходившие к микрофону победители говорили о том, как ценят зрительское голосование и признавались в любви к публике, ради которой и трудятся все творческие команды. Главная зрительская награда страны «Звезда Театрала» — вручена!

Фотографии: Софья Сандурская / АГН Москва.