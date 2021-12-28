Директор «Астана-оперы» Галым Ахмедьяров: «Главная цель — создать культурную среду в новой столице»

Александр МАТУСЕВИЧ, Нур-Султан

О театральных буднях и перспективах развития «Культуре» рассказывает Галым Ахмедьяров, директор «Астана-оперы», для которой следующий театральный сезон станет юбилейным. Музыкальный центр в новой столице Казахстана Нур-Султане (тогда — Астане) был открыт в 2013 году.

— Какова стратегия «Астана-оперы» на ближайшую перспективу и на отдаленную?

— Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по чьей инициативе и была создана «Астана-опера», с самого начала поставил перед нами главную задачу — наполнить этот храм искусств насыщенным творческим содержанием. Поэтому генеральная линия — активно из года в год работать над качественным пополнением репертуара, выдержавшим проверку временем. Следующий сезон будет для нас юбилейным. К своему первому десятилетию мы подошли с уже определенным багажом. В репертуаре театра тридцать восемь спектаклей. Осваиваем национальный, классический репертуар, а также новые для нас стили в искусстве.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то «Астана-опера» стремится занять достойное место в международном культурном пространстве. В театре создана Международная оперная академия Astana Opera. Надеемся, что она станет стимулом для солистов оперной труппы, а также молодых певцов, дирижеров повышать квалификацию, профессиональное мастерство. Мы приглашаем на мастер-классы известных педагогов-репетиторов, в образовательную программу также включили обучение иностранным языкам. Цель академии состоит в укреплении имиджа «Астана-оперы» как центра культуры мирового уровня. Кроме того, у нас функционирует детская театральная студия, а также студия по обучению театральным ремеслам. В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой несколько лет назад был запущен перспективный проект «Театр Piccolo», где исполняются оперы-буффа. В планы театра входит открытие филиалов «Астана-оперы» в ближайших к столице городах.

— В последние годы театр много сотрудничал с Италией и ставил итальянские оперы. Что дало это ему для развития?

— Италия — это родина оперы и балета, основу популярного классического репертуара составляют итальянские оперы. У нас очень молодой театр, поэтому мы стремимся освоить исконные традиции оперного искусства, подойти к самым истокам этого жанра. Италия, как и многие другие, — дружественная для нас страна, наш театр давно сотрудничает с выдающимся итальянским сценографом Эцио Фриджерио и обладательницей премии «Оскар» художником Франкой Скуарчапино, с прославленным режиссером Пьером Луиджи Пицци, замечательным дирижером Джузеппе Акуавива и многими другими профессионалами. На нашей сцене выступают знаменитые приглашенные оперные певцы, дирижеры из Италии, так происходит обмен опытом артистов. Кроме того, на гастроли в «Астана-оперу» приезжали такие знаменитые итальянские коллективы, как миланский «Ла Скала», неаполитанский «Сан-Карло», генуэзский «Карло Феличе». Италия — это целая веха развития оперного искусства, но, конечно, оперы этой страны составляют только лишь часть нашего репертуара.

— В Казахстане живет много русских и русскоязычных. Находит ли это отражение в деятельности вашего театра, ведь русская опера — это признанный бренд и кладезь мировой музыки?

— Наш репертуар украшает одна из самых знаменитых опер мира — «Евгений Онегин». Причем, постановка абсолютно уникальная. Мы пригласили востребованного итальянского постановщика Давиде Ливерморе, чей стиль отличается символизмом. Основным символом «Онегина» было древо жизни, хранящее все воспоминания главной героини. Грандиозность постановки также выражается в потрясающих сценографических эффектах, 3D-проекции показывают плывущие облака, качающиеся кроны деревьев, видения образов персонажей. Казахстанские художники по костюмам Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов создали красочные костюмы крестьян, роскошные костюмы гостей петербургского бала и праздника в доме Лариных, которые прекрасно передают стиль эпохи.

С этой оперой мы выступали на гастролях в Красноярске в 2019 году: российская публика очень высоко оценила исполнительский уровень наших артистов, отметила прекрасную работу хора и оркестра. В том же году мы принимали в Нур-Султане Красноярский оперный театр: российский коллектив представил оперу «Князь Игорь» и балет «Раймонда».

Кроме того, у нас очень богатый репертуар камерной музыки, есть развернутые программы, посвященные русскому романсу. Слушатели с большим удовольствием приходят на музыкальные вечера, посвященные творчеству Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Свиридова.

Мы тесно работаем с российским посольством в Казахстане. Из последних совместных проектов — концерт, посвященный 220-летнему юбилею русского композитора Александра Варламова. Раз в два года мы проводим конкурс Дениса Мацуева Astana Piano Passion. На сцене нашего театра с успехом проходил Международный юношеский конкурс имени Чайковского.

Все жанры, представленные в театре, в том числе симфонический, балетный, включают музыку русских композиторов. В ближайшие планы театра входит постановка прекрасных русских опер — «Князя Игоря» и «Пиковой дамы».

— Каким вы видите место казахской оперы в репертуаре вашего театра?

— Мы формируем национальный репертуар из произведений, вошедших в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Например, опера «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева стала первой постановкой, которая прошла на нашей сцене (в 2013 году. — «Культура»). Для работы над ней мы приглашали друга нашего театра — петербургского режиссера Юрия Александрова, который начал сотрудничество с Казахстаном более двадцати лет назад.

Затем мы представили на суд столичной публики легендарную оперу «Абай» Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди. Задумка художественного совета театра заключалась в том, чтобы поставить эту оперу так, что она будет понятна и востребована во всем мире. Над созданием спектакля трудилась интернациональная команда. Для изготовления декораций и костюмов мы пригласили лучших художников современности. Опера нашла горячий отклик как в Казахстане, так и за рубежом. Она была исполнена на казахском языке в Италии, публика восторженно встретила спектакль, в итальянской прессе вышли рецензии, в которых авторы высоко оценили музыкальное и исполнительское искусство казахстанских артистов. Театр получил самую высокую награду за эту постановку — Государственную премию Казахстана.

Помимо опер «Биржан и Сара», «Абай» и «Кыз-Жибек» Евгения Брусиловского, недавно репертуар пополнила премьера оперы «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева («Культура» писала об этой премьере — см. ссылку). В следующем году мы планируем поставить оперу Брусиловского «Ер Таргын».

— К сожалению, вне Казахстана пока мало знают о казахской опере. Насколько богато и разнообразно ее наследие, есть ли из чего выбирать театрам?

— Если в XVII–XIX веках новые оперы появлялись каждый год в европейских странах, то с ХХ века во всем мире наметился постепенный спад. Это наблюдается и в Казахстане, где оперная культура сравнительно молода. Со времени создания первой казахской оперы «Кыз-Жибек» (1934 год) написано около 50 произведений в этом жанре, а за годы независимости поставлено всего около десятка. При этом после премьеры не все продолжают сценическую жизнь. Репертуарными «долгожителями» оказались первые образцы казахской оперы — «Кыз-Жибек», «Абай» и «Биржан и Сара». Конечно, необходимо возрождать накопленное за девять десятилетий национальное оперное наследие. Большинство казахских опер были написаны в советское время и, конечно, при создании произведений на авторов оказал огромное влияние соцреализм. Сейчас пришло время переосмыслить эти сочинения и пополнять репертуар теми произведениями, которые прошли проверку временем. Понятно, что дополнять музыку невозможно, но нужно сделать так, чтобы произведение было актуально и востребовано не только сегодня, но и через многие десятилетия. В целом же в Казахстане оперный жанр переживает небывалый подъем: проводятся фестивали, действуют оперные центры, открываются новые театры, создаются новые постановки...

— Есть ли какое-то сотрудничество, взаимодействие между оперными театрами Казахстана?

— Коллеги приезжают выступать на нашей сцене из Шымкента, Алма-Аты, Караганды. Наша труппа соответственно, выступает с ответными гастролями. Кроме того, мы отдельно приглашаем артистов из других казахстанских оперных театров.

— Как обстоят дела с гастролями?

— Думаю, не только у нас, во всем мире сократилось количество поездок, но сейчас уже все постепенно возвращается к привычному для творческих людей ритму. За границей всегда стараемся представлять отечественные спектакли, чтобы у зарубежного зрителя сложилось впечатление о нашей стране, ее культуре. Исполняем и шедевры мирового классического искусства. Наш театр успешно выступал с оперными спектаклями в Италии, России, Узбекистане.

— Заказывает ли театр оперы современным композиторам?

— Мы получаем много опер от молодых композиторов, но большинство из них требует доработки для того, чтобы можно было представить их на главной сцене страны. Но уже есть хорошие результаты, подходящие, правда, больше для сцены нашего Камерного зала: например, детская сказка о птице Самрук на музыку нашего соотечественника Тлеугазы Бейсембека, которую полюбили маленькие зрители. Совсем скоро состоится премьера детской оперы «Канбак шал» на музыку Жолана Дастенова о приключениях Старика Перекати-Поле.

Мы ориентируем композиторов — начинать с малых форм, опер для детей, одноактных опер, чтобы в дальнейшем они могли приступить к реализации большой оперы, которую мы могли бы поставить на главной сцене.

— Каково место оперного искусства в сегодняшней культурной жизни казахстанцев?

— Постоянные аншлаги — лучший показатель того, что оперное искусство востребовано в нашей стране. Люди звонят в кассу, узнают, в каком спектакле будет участвовать их любимый исполнитель, на специализированных форумах в интернете постоянно обсуждают премьерные постановки. Чтобы пробудить такой интерес публики, мы приглашаем самых выдающихся постановщиков, знаменитых исполнителей, для оформления спектаклей привлекаем лучшие силы как из Казахстана, так и из-за рубежа. Цель руководства страны — создать культурную среду в столице: для этого строятся театры, открываются академии хореографии, музыки, университет искусств и многие другие учреждения культуры и искусства.

Фотографии: пресс-служба Государственного театра оперы и балета «Астана-опера».