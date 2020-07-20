Ольга Зайчикова, ГИТИС: «Мы выводим студентов за пределы аудиторий, чтобы они на практике накачали профессиональные «мышцы»

Елена ФЕДОРЕНКО





















Молодой декан старейшего театроведческого факультета страны поделилась с «Культурой» оптимистическим взглядом на развитие науки о театре и рассказала, как ГИТИС встретит абитуриентов в августе, когда начнутся вступительные испытания, скорректированные новыми коронавирусными реалиями. — Изменилась ли из-за пандемии система вступительных экзаменов на театроведческий факультет?



— Безусловно, этот год принес много новшеств в процесс обучения и в систему вступительных испытаний. Во-первых, сместились сроки экзаменов — ровно на месяц, во-вторых, на театроведческом факультете они состоятся в непривычном онлайн режиме, на базе платформы Zoom. Подозреваю, что из-за этих условий увеличится время, которое комиссия обычно уделяет каждому абитуриенту на собеседовании. Ведь педагоги за короткий срок, дистанционно, сквозь экран должны «рассмотреть» абитуриента.



— Сократится ли количество студентов и абитуриентов?



— На данный момент не могу сказать, какой конкурс нас ждет в августе, сейчас только запускается электронная система подачи документов. Однако, уверена, что количество ребят, желающих получить театроведческое образование, не будет меньше, чем год назад. Недавно, разбирая архив на факультете, наткнулась на протоколы вступительных испытаний 2004-го: на восемь бюджетных мест — тридцать заявлений. В прошлом году конкурс заметно вырос: на те же восемь мест претендовали семьдесят желающих. Для такого небольшого факультета, как наш — это высокий показатель, который приближается к наборам советского времени, но тогда и страна была намного больше.



— Какие знания должны проявить абитуриенты? Чем они должны удивить экзаменаторов?



— Для комиссии важно, насколько абитуриент ориентируется в современном театральном процессе — и не только столичном, способен ли он свободно и самостоятельно мыслить, может ли образно описать спектакль, и, конечно, насколько внимательно он ознакомился с обязательным списком литературы по истории мирового театра.



Вступительную рецензию можно посвятить любой постановке любого театра России и мира. Это может быть не только драматический спектакль, но и пластический, кукольный, музыкальный — любой. Жанр значения не имеет. Важно умение увидеть, услышать и описать спектакль. Именно спектакль, а не литературное произведение, на котором он основан. Мы оцениваем способность разглядеть элементы, из которых он состоит: режиссерский замысел, актерские работы, декорации, костюмы, музыка и все то, что кажется значительным для данного конкретного спектакля.



— Судьба нашей профессии вызывает тревогу. Театроведение поглощает журналистика, рецензии превращаются в заметки. Есть еще одна тенденция: современные постдраматические опыты и авангардные эксперименты привлекают внимание молодых специалистов чаще, чем спектакли традиционного театра.



— Мне кажется, что в современном театральном процессе смещаются акценты в целом, все театральные профессии трансформируются. Не только авторы спектаклей, но и театроведы ищут новые пути развития, иные формы, экспериментируют с жанрами статей. В определенной степени формат информационных отзывов диктуются самими изданиями. Могу с полной уверенностью заявить, что наши студенты интересуются не только постдраматическими опытами, но и классическим видом театра.



Три года назад вместе с ректором ГИТИСа Григорием Анатольевичем Заславским мне посчастливилось начать активное «внедрение» студентов в современный театральный процесс. Мы договорились с директорами фестивалей, руководителями коллективов, чтобы они давали возможность ребятам поработать, принять участие в обсуждениях. То есть, мы стараемся вывести студентов за пределы аудиторий, чтобы они на практике накачали профессиональные «мышцы». Наши студенты уже поучаствовали в международных фестивалях: CHELoBEK ТЕАТРА в Челябинске, «Ново-сибирский транзит» в Новосибирске, в тамбовском межрегиональном фестивале имени Николая Рыбакова, владимирском фесте имени Виктора Розова, Всероссийском форуме «У Золотых ворот», тоже во Владимире, «Северных встречах» в Нижневартовске, «Царь-Сказка» / Kingfestival в Великом Новгороде, и это только малая часть. Расходы на дорогу, проживание и питание студентов берет на себя принимающая сторона. Поначалу ее представители неохотно соглашались на такую авантюру, но спустя время директора мне сами начали звонить и приглашать студентов. Факультет активно сотрудничает с Союзом театральных деятелей, который отправляет студентов вместе со старшими коллегами-профессионалами в театры на обсуждение спектаклей. Это серьезное испытание, совсем иной формат, когда критики анализируют постановку в присутствии всей труппы. Конечно, сейчас студенты начинают печататься в первую очередь в интернет-изданиях. Но это не отменяет профессионального подхода к предмету разбора, внимательности и чуткости к актерской и режиссерской работам.



— Кто набирает курс в этом году?



— К великому счастью, спустя достаточно длительный промежуток времени Борис Николаевич Любимов, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИСа, ректор Театрального института имени Щепкина вернулся в строй руководителей курса. Вернулся вместе со своей ученицей Анастасией Ивановой, что говорит о преемственности поколений, той замечательной традиции, которая зародилась практически сразу же в стенах не только театроведческого факультета, но и всего ГИТИСа. Заочный курс набирает известный театровед Марина Александровна Тимашева.



— Насколько сейчас взгляды руководителей курсов влияют на студентов? В свое время систему наших вкусов определял легендарный Павел Александрович Марков и его молодой коллега Борис Николаевич Любимов, благодаря которым мы навсегда полюбили актерский психологический театр. На первом экзамене-собеседовании абитуриентов спрашивали, почему они «идут» в театроведы. Казалось, что сильная и знаменитая театроведческая школа ГИТИСа оберегала себя от случайных людей. Сейчас это актуально?



— Да, мы в первую очередь спрашиваем, почему человек пришел на театроведческий. Ответы бывают разные. Кто-то честно отвечает: пересидеть до следующих актерских туров, а кто-то путает науку о театре с журналистикой, но остаются на факультете те, кто искренне интересуются сценическим искусством, хочет его изучать и театром «ведать». Безусловно, мастер для студента и по сей день — отец, наставник, друг, проводник в мир театра.



— Что за конкурс театральных рецензий вы провели?



— В этом году решили организовать конкурс школьных рецензий и были приятно удивлены интересом к такому сложному жанру. Первые три победителя конкурса получат по три дополнительных балла к сумме вступительных испытаний.



— Люди до сих пор напуганы пандемией. Я знаю, что вы переболели коронавирусом и весь институт очень переживал за вас.



—В середине апреля почувствовала дичайшую слабость во всем организме. Других общеизвестных признаков, у меня не было: ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния. Обратилась к врачам, компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию, обследование подтвердило коронавирус. Дальше начались мучения в принятии решения: ложиться в больницу или нет? По совету знакомого врача, который с февраля работает в красной зоне, осталась дома. Я получила своевременную терапию, выздоровела, выдержала необходимый карантин и приступила к работе. К сожалению, из окружения много людей переболели с самыми различными проявлениями. Вероятно, у меня была легкая форма. На нашем факультете есть традиция отмечать в декабре приближающийся Новый год и мне хочется верить, что ничто не помешает нам собраться вместе.







Фото на анонсе: www.voguegroup.ru