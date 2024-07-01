«Отвоевавший Неву русский царь назвал основанный им Санкт-Петербург в честь своего небесного покровителя, ближайшего ученика Христа. В день тезоименитства монарха, 29 июня (по старому стилю), православный народ чтил память не одного, а двух апостолов, поэтому деревянная церковь, с которой начиналось тогда строительство будущей Северной столицы, стала Петропавловской», — материал писателя Валерия Шамбарова рассказывает об известнейшем в мировой культуре тандеме святых. Посвященный им христианский праздник будет отмечаться 12 июля.

«Страшись, о рать иноплеменных! / России двинулись сыны; / Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных, / Сердца их мщеньем зажжены. / Вострепещи, тиран! уж близок час паденья! / Ты в каждом ратнике узришь богатыря, / Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья / За Русь, за святость алтаря», — строчки из «Воспоминаний в Царском Селе», демонстрирующие нам воззрения Пушкина-лицеиста, вряд ли по прошествии многих лет казались ему по-детски наивными, чересчур воинственными. «Души прекрасные порывы» великий поэт посвящал Отчизне всю свою жизнь. С годами его патриотизм и вера в особое призвание России только укреплялись», — исторический очерк Евгения Тростина затрагивает тему политических взглядов величайшего русского литератора.

«Когда на Западе говорят о русской литературе, чаще всего вспоминают о тандеме «Толстой — Достоевский». Иногда преобразуют дуэт в странноватое трио, добавляя туда Solzhenitsyn. Чуть более сведущие в вопросах нашей культуры иностранные граждане дополняют воображаемый ансамбль именами Пушкина и Гоголя. Остальных русских литературных гениев знают там только русофоны, русофилы и литературоведы», — Андрей Самохин исследует влияние Льва Толстого на умы западных читателей.

Также в номере читайте о великом физике Петре Капице, выдающемся скульпторе Сергее Коненкове, главном культуртрегере современности Захаре Прилепине и другие материалы.