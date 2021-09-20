Почему хайтек-общество верит в магов и гадалок

Материал опубликован в № 6 печатной версии газеты «Культура» от 24 июня 2021 года в рамках темы номера «Почему для культуры наступили «темные времена»?».

В наше время самые высокие технологии все сильнее проникают в жизнь заурядного человека: от обитателей сибирских деревень до жителей бразильских фавел или племен Экваториальной Африки. Однако вместе с тем даже в странах «первого мира» растет спрос на гадание, волшебство и волхование всех видов. Почему это происходит?

Некоторые социологи считают, что в массе своей человек не готов соответствовать усложнению современного мира и хочет как можно меньше напрягать мозги, поэтому для него работа мобильного телефона по уровню понимания ничем не отличается от молнии, которую вызывает бог грозы. Другие ученые объясняют усиление этого тренда коллапсом левой идеи и, как следствие, драматическим сокращением роли государства как гаранта жизни и благополучия своих граждан. Обычно «поправение» социума связано с сокращением ответственности государства перед гражданами во всех сферах, в том числе в образовании, здравоохранении и социальном страховании. Кто-то в такой ситуации находит точку опоры и «жизненную страховку» в церкви. Другие с этой же целью прибегают к различным маргинальным магическим культам и практикам.

ГАДАНИЕ НА МИШКАХ И КАРТАХ ТАРО

Косолапый мишка, смешно переваливаясь с ноги на ногу, берет футбольный мяч из одной корзины и кладет его в корзину с надписью: «Бельгия». Так на Первом канале медведь совершенно точно предсказывает исход матча. Cборная России действительно проигрывает Бельгии со счетом 0:3. Подобное «предсказание» выглядит вполне милым и стоит в одном ряду с пятаком, засунутым в ботинок перед важным экзаменом или плевком через левое плечо при виде черной кошки. Однако все это лишь верхушка айсберга, а многомиллионный рынок гадалок, магов и экстрасенсов растет как на дрожжах и пользуется cпросом у самой разной публики. По данным российских СМИ, годовой оборот рынка оккультных наук и услуг экстрасенсов достигает 30 млрд рублей в год. Для США, например, эта цифра превышает 7 млрд долларов.

Свои животные-гадалки есть в США и Европе. Телеканал France 24 цитирует результаты опроса социологической службы Ifop, согласно которому почти 70% французов в возрасте от 18 до 24 лет верят в астрологию, нумерологию, хиромантию, ясновидение и гадальные карты, и эта тенденция увеличивается в последние 20 лет. В астрологические прогнозы верят четверо из десяти французов. Растет и вера в гороскопы: на международном сайте Horoscope.com процент мужчин увеличился с 32% в 2019 году до 43% в 2021 году. Карты таро сегодня также приобретают особенную популярность.

Таролог Дарья, привлекательная блондинка, раскладывая перед автором этой статьи колоду карт, рассказывает, что ее всегда «интересовала изотерика». В ее уютной квартире много книг по философии и политологии, стены украшают африканские маски. В детстве она жила в Африке, где работали родители, и прекрасно говорит на двух языках. Гаданием на картах таро она, по ее словам, увлеклась случайно: «В какой-то момент своей жизни я начала замечать, что у меня неплохо работает интуиция и есть способности в том, что касается видения людей и определенных ситуаций. И я начала искать какой-нибудь инструмент, который бы мог мне помочь. Может быть, из-за цыганских корней мой выбор пал на карты таро. И я начала учиться предвидению именно по ним».

Карты таро она называет «инструментом работы с подсознанием», которое дает ответы на все вопросы: «Другие специалисты используют, к примеру, руны, кофейную гущу, маятники... Все что угодно можно использовать в работе. Если говорить о таро, то лично я не верю в эффективность долгосрочных прогнозов на картах. Как показывает мой опыт, наиболее точный прогноз можно дать на срок до 3 месяцев. Так как будущее не носит статичный характер».

Дарья не зарабатывает гаданием, «в миру» она политический консультант. Гадание на картах таро для нее, скорее, увлечение, однако она все равно принимает небольшие деньги от тех, кто хочет погадать. Таковы правила: гадать на картах бесплатно нельзя.

ВОТ НОВЫЙ ПРИВОРОТ

Однако таро — это, скорее, удовольствие для «просвещенной богемы», большинство по-прежнему обращаются к разным гадалкам и экстрасенсам в надежде справиться с семейными проблемами — отвернуть мужа от любовницы, вылечить тяжелое заболевание у себя или близких людей. Рекламные листовки какой-нибудь матушки Агафьи давно исчезли с автобусных остановок, теперь у большинства гадалок собственные сайты.

Одна из них, ясновидящая Анна Анатольевна (имя изменено. — «Культура»), помогает клиентам «дистанционно» и утверждает, что для того, чтобы узнать прошлое, настоящее и будущее, для нее «может быть достаточно только фотографии». При этом ясновидящая «проводит старинные церковные обряды через молитвы» и «делает обряды-чистки со свечами, огнем, водой и воском». Все это можно оставить без комментариев — церковь неоднократно высказывала свое негативное отношение к подобным практикам, но «коллективную Анну Анатольевну» это не останавливает. Cайт украшают многочисленные дипломы, среди которых диплом популярной передачи «Битва экстрасенсов», одной из самых рейтинговых на российском телевидении.

Психолог Андрей Калашников говорит «Культуре», что различные гадалки и ясновидящие умело играют на «чувстве неудовлетворенности каждого человека»: «Эта неудовлетворенность связана с проклятыми вопросами, на которые человек не знает ответа: «Зачем я живу?» и «В чем смысл жизни?». Люди обращаются к гадалкам, потому что думают, что они знают про них больше, чем они сами».

Интерес к гадалкам и экстрасенсам существовал в русском, да и советском обществе всегда. Вспомнить только Вольфа Мессинга и болгарскую прорицательницу Вангу, к которой ездили «за советами» даже сотрудники советского посольства в Болгарии. Однако в «глубинном народе» все это держалось во вполне устойчивых интеллигентных рамках: скучающие подруги гадали на суженых-ряженых, используя для этого кофейную гущу.

НАСЛЕДНИКИ «НОСТРАДАМУСА В ПОГОНАХ»

Настоящий град из экстрасенсов и телемагов обрушился на неискушенного зрителя во времена перестройки и развала СССР. Общество испытало крушение идентичности и картины мира и судорожно пыталось нащупать в этом кошмаре какую-то твердую почву, которая позволила бы создать хотя бы иллюзию контроля над происходящим. Миллионы увлеклись «сеансами» бывшего спортивного врача Анатолия Кашпировского и «целителя» Алана Чумака, который заряжал «мази и кремы» перед многомиллионной советской телеаудиторией.

Увлечение мракобесием приобретало массовый характер и только укрепилось в 1990-е, проникнув даже в святая святых. Так, в 1992 году пост первого заместителя могущественной Службы безопасности президента занял генерал Георгий Рогозин (не имеет отношения к Дмитрию Рогозину. — «Культура»), который практически официально стал «курировать» вопросы астрологии и парапсихологии в кремлевской администрации, получив от коллег прозвище «Нострадамус в погонах». «...Мы просчитывали передвижение президента, его контакты с живыми людьми. Прогоняли ситуации на месяц-два вперед, смотрели будущее с помощью слиперов. Эти люди видят во сне все, как наяву. Закрывают глаза, уходят в состояние мягкого гипноза, вспоминают прошлое и видят будущее», — рассказывал Рогозин в интервью «Комсомольской правде» в 2003 году.

Давно исчезли с экранов Кашпировский и Чумак, но их многочисленные потомки и сегодня бьются в «битвах экстрасенсов».

Попытка хоть как-то «отрегулировать рынок» магов, шаманов и колдунов не увенчалась успехом. Законопроект о защите населения «от негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов», внесенный депутатами от оппозиции в 2014 году, списан в архив. Справедливости ради стоит отметить, что подобная судьба постигла и аналогичные проекты «единороссов». Правда, есть и хорошие новости. Согласно проведенному в 2019 году опросу ВЦИОМ, за четверть века число россиян, которые верят в магов и экстрасенсов, приметы и колдовство, сократилось по сравнению со смутными временами краха советской системы.

Однако то было во времена до пандемии коронавируса, которая сегодня еще сильнее подогрела интерес к экстрасенсам и магам. В России подобные опросы не проводились, а вот, по данным The New York Times, многие американские колдуны и предсказатели судеб увидели, что их бизнес значительно вырос как раз после того, как заболеваемость приобрела массовый характер: «Люди испытывают недостаток контроля над собой и своей жизнью, и ими овладевает беспокойство. И, не имея окончательных ответов от ученых, врачей или официальных лиц, обращаются за утешением к более ложным источникам», — говорит изданию профессор психологии Университета Йорка в Канаде Джеймс Алкок.