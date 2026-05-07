Фильм «Догги» получил 13 наград на кинофестивале в Пекине
Фильм режиссера Славы Росса «Догги» получил 13 наград на MAiNframe International Film Festival 2026 в Пекине, передает кинокомпания Profi Cinema.
Картина удостоена главного приза как лучший фильм. Также жюри отметило работу в категориях сценарий, операторская работа, актерский ансамбль, монтаж, музыка и костюмы.
Весной 2026 года эта картина была отмечена наградами нескольких других фестивалей. На Chambal International Film Festival в индийском Коте фильм получил приз за лучшую режиссуру. На Crown Wood International Film Festival в Калькутте «Догги» признали лучшим фильмом, также награды удостоились Мария Мацель за лучшую женскую роль и авторы сценария. В Турции на стамбульском Kaia International Film Festival фильм был награжден за лучшую режиссуру, на Robinson Film Awards в итальянском Поджомарино взял призы за лучший фильм и лучшую женскую роль.
7 мая в Индии стартует Independent and Experimental Film Festival of Kerala, в конкурсной программе которого участвует «Догги». Кроме того, картину включили в конкурс Los Angeles Reel Film Festival, запланированного на 16—17 мая 2026 года.
«Догги» — драматический триллер. По сюжету архитектор Андрей теряет любимую собаку, а вместе с ней — смысл жизни. Однажды на пороге его квартиры появляется девушка и предлагает сыграть роль собаки, заняв ее место. В ленте сыграли Мария Мацель, Александр Устюгов, Марк Богатырёв, Евгений Сидихин.
