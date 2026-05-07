В Архангельской области стартовала акция «Товарищ кино» Союза кинематографистов
С 7 по 17 мая в нескольких городах Мурманской и Архангельской областей проходит киноакция Союза кинематографистов России «Товарищ кино», приуроченная ко Дню Победы.
Кинотеатрализованное представление проходит под девизом «Победа будет за нами», сообщает Союз кинематографистов России.
Кинотеатрализованное представление проходит под девизом «Победа будет за нами», сообщает Союз кинематографистов России.
В программе «Товарищ кино» охвачен широкий пласт исторических событий, включая Невскую битву, Бородинское сражение, Великую Отечественную войну и специальную военную операцию. В представлениях участвуют народный артист России Аристарх Ливанов, народная артистка России Лариса Лужина, народный артист России Юрий Назаров, заслуженный артист России, певец, композитор Дмитрий Нестеров, актриса, певица Ирина Шведова, российский поэт-песенник Александр Шаганов, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Эльвира Лаврентьева, а также актер и телеведущий Тимур Ефременков.
Художественный руководитель программы — народный артист России, заслуженный деятель искусств Ингушетии и Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии России, заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Мероприятия пройдут в городах Мурманск и Полярный, а также в Архангельске, Северодвинске и ЗАТО Мирный.
Фото: кадр видео