В Архангельской области стартовала акция «Товарищ кино» Союза кинематографистов

С 7 по 17 мая в нескольких городах Мурманской и Архангельской областей проходит киноакция Союза кинематографистов России «Товарищ кино», приуроченная ко Дню Победы.



Кинотеатрализованное представление проходит под девизом «Победа будет за нами», сообщает Союз кинематографистов России.





В программе «Товарищ кино» охвачен широкий пласт исторических событий, включая Невскую битву, Бородинское сражение, Великую Отечественную войну и специальную военную операцию. В представлениях участвуют народный артист России Аристарх Ливанов, народная артистка России Лариса Лужина, народный артист России Юрий Назаров, заслуженный артист России, певец, композитор Дмитрий Нестеров, актриса, певица Ирина Шведова, российский поэт-песенник Александр Шаганов, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Эльвира Лаврентьева, а также актер и телеведущий Тимур Ефременков.





Художественный руководитель программы — народный артист России, заслуженный деятель искусств Ингушетии и Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии России, заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.





Мероприятия пройдут в городах Мурманск и Полярный, а также в Архангельске, Северодвинске и ЗАТО Мирный.



