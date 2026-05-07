Стартовал прием заявок на второй фестиваль «Область танцевальных культур»

Стартовал прием заявок на второй фестиваль «Область танцевальных культур»

В Подмосковье начался прием заявок на участие во втором фестивале «Область танцевальных культур».

Второй сезон проекта стартует в июне. Организаторы расширили географию и теперь приглашают танцоров из всех регионов России. Кроме того, в программу включили два новых направления — хаус и паппинг.

Отборочные туры состоятся в двух городах — в Красногорске и Лобне.

Впервые в рамках фестиваля пройдет битва танцевальных школ Подмосковья — массовая категория для танцевальных школ, студий и коллективов региона. Победители фестиваля получат возможность представить Россию на международных соревнованиях в Китае и Японии. Финал и гала-концерт запланированы на 6 сентября.


Фото: кадр видео