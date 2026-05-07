Путин поздравил Владимира Бортко с юбилеем

Народному артисту России 7 мая исполнилось 80 лет. Глава государства подчеркнул, что режиссер внес значимый вклад в развитие отечественного кино.«Вы посвятили себя кинематографу, в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, состоялись как успешный режиссер, сценарист и продюсер. Ваши замечательные фильмы — неизменно глубокие, интересные, запоминающиеся — по праву завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, стали значимым творческим вкладом в развитие отечественного киноискусства»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин также отметил деятельную гражданскую позицию именинника и его востребованную общественную работу. Российский лидер пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.Бортко известен как постановщик сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и фильма «Блондинка за углом». Он является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1990), в 2000-м получил звание народного артиста РФ. С 2011 по 2021 год режиссер был депутатом Государственной думы, занимал пост заместителя, а затем первого заместителя председателя комитета по культуре.