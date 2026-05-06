В Московской консерватории пройдет «Таривердиев-гала»
В Большом зале Московской консерватории 8 мая состоится «Таривердиев-гала» к 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.
В основе программы: моноопера «Ожидание», Скрипичный концерт, органные и песенные опусы в исполнении Госкапеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, скрипача Даниила Когана, солистов Госкапеллы Юлии Томиной (сопрано), Руслана Розыева (бас), победителя Международного конкурса имени Таривердиева Жан-Пьера Стайверса (Нидерланды), сообщили организаторы.
«Программа мне нравится, и музыканты замечательные. Это Государственная симфоническая капелла России и маэстро Валерий Полянский. Он дирижировал премьерой Первого концерта для скрипки с оркестром в 1983 году на фестивале „Московская осень“, где мы с Микаэлом Леоновичем и познакомились. В этот раз он исполнит Второй концерт для скрипки с оркестром. Солировать будет Даниил Коган. В программе также моноопера „Ожидание“, песни, произведения для органа. Очень знаковый для всех нас момент», — приводит «Российская газета» слова Веры Таривердиевой, вдовы композитора.
