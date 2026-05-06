В Московской консерватории пройдет «Таривердиев-гала»

В Большом зале Московской консерватории 8 мая состоится «Таривердиев-гала» к 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.



В основе программы: моноопера «Ожидание», Скрипичный концерт, органные и песенные опусы в исполнении Госкапеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, скрипача Даниила Когана, солистов Госкапеллы Юлии Томиной (сопрано), Руслана Розыева (бас), победителя Международного конкурса имени Таривердиева Жан-Пьера Стайверса (Нидерланды), сообщили организаторы.



