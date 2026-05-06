Студенты 12 вузов выступят на итоговом концерте «Московской студенческой весны»

В столичном пространстве «Молодежь Москвы. Звездный» 14 мая состоится итоговый концерт 11-го сезона фестиваля «Московская студенческая весна».



Участие в мероприятии примут студенты 12 вузов, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.





«Программу подготовили больше 100 ребят из 12 вузов. Они покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, пении, танцах, а еще презентуют дизайнерские коллекции одежды», — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.





Кульминацией вечера станет вручение дипломов лауреатам фестиваля. Они получат возможность отправиться на финал «Российской студенческой весны», который пройдет в Красноярске в конце июня.



