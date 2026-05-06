В Третьяковской галерее откроется выставка «Цветы. Символ красоты»

Экспозиция объединяет около 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России.Выставка покажет редко экспонируемые произведения, впервые за многие годы доступные широкой публике. Зрители увидят натюрморты Исаака Левитана, «Даму с сиренью» (1922) Константина Коровина, «Букет садовых цветов» (1897) Софьи Кувшинниковой.Живописные работы соседствуют со скульптурой, вазами российских мастеров и изделиями Эмиля Галле. Основной состав экспозиции составляют картины знаменитых авторов — Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, а также Исаака Левитана и Михаила Ларионова.Рядом с ними представлены менее известные, но яркие мастера: Алексей Исупов, Михаил Шемякин, Елена Бебутова, Иосиф Крачковский.Экспозиция состоит из семи разделов, в которые включены произведения разных жанров. К 170-летию со дня основания Третьяковской галереи в одном из них размещены уникальные фотографии членов семьи Павла Михайловича Третьякова на фоне цветущей природы. Завершают экспозицию цветочные полиптихи Ирины Старженецкой, картины Владимира Яковлева и Ирины Затуловской — современных художников.