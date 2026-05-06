Воронежский ТЮЗ и ГИТИС представят премьеру совместной постановки

Как рассказали в пресс-службе воронежского учреждения культуры, речь идет о постановке «За все хорошее — смерть!», которая станет результатом совместного проекта.«Спустя 50 лет спектакль „За все хорошее — смерть!“ по одноименной повести Максуда Ибрагимбекова возвращается на сцену Воронежского государственного театра юного зрителя им. С. Я. Маршака. Премьера нового прочтения подростковой психологической драмы состоится 7 мая. Постановка реализуется при поддержке министерства культуры Воронежской области. Это совместный творческий проект театра и Фонда поддержки и развития театрального образования ГИТИСа», — сообщили в театре.Режиссер-постановщик и соавтор пьесы Никита Огарков отметил, что спектакль рассказывает о детях, запертых в военном бункере — во враждебной им среде. Страх, голод, боль и безысходность раскрывают в каждом персонаже их слабые стороны и нераскрытые сильные качества.«Для меня этот спектакль — притча. Диктатор, Шут, Мессия и Муза блуждают по лабиринту в зацикленной игре на выживание. Кому из них удастся разгадать загадку перевернутой логики чуждого мира, и удастся ли?» — рассказал постановщик.В пресс-службе добавили, что постановка адресована зрителям старше 12 лет.