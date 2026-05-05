Артефакты XVII века нашли во время благоустройства в «Коломенском»

Среди находок — фрагменты изразцов и керамической посуды, а также металлические предметы быта. Особый интерес вызывают изразцы указанного периода. Работы проходят на территории Государева двора, неподалеку от храма Вознесения Господня 1532 года постройки, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что Государев двор связан с историей царской резиденции, а найденные фрагменты помогают изучить подлинные элементы дворцового убранства, состав глины, глазурь и цветовые решения.«Для реставраторов и историков такая находка — не просто артефакт, а возможность установить, как выглядели интерьеры во времена правления царя Алексея Михайловича, а также более точно датировать аналогичные находки в других музеях», — приводит его слова пресс-служба.После завершения всех работ находки поступят в Музейный фонд Российской Федерации, а наиболее интересные изразцы будут добавлены в экспозицию музея-заповедника «Коломенское».