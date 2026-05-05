В Москве пройдет XIV Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается...»

Организатором и основной площадкой смотра выступает Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. В этом году концерты объединены девизом «С чего начинается Родина?..».Открытие состоится 5 мая в Рахманиновском зале хоровым гала-концертом, в котором примут участие известные детские и студенческие коллективы, а также Центральный пограничный ансамбль ФСБ России.На следующий день, 6 мая, эстафета перейдет в Малый зал консерватории, где представят проект «Музыка и мужество». В 17.30 в Выставочном пространстве Малого зала пройдет презентация одноименной книги о подвиге педагогов и студентов консерватории, ушедших в ополчение в годы Великой Отечественной войны. На концерте прозвучат сочинения композиторов-консерваторцев и шедевры русской и зарубежной музыки. Среди участников — лауреаты премии «Органист года»: народный артист России Рубин Абдуллин, Хироко Иноуэ (Япония), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Евгения Кривицкая, а также Святослав Голубенко (флейта), ансамбль флейт «Сиринкс» и Хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Г.А. Струве.8 мая в Большом зале консерватории состоится «Таривердиев-гала», приуроченный к 95-летию Микаэла Таривердиева. Композитор известен в том числе музыкой к фильму «Семнадцать мгновений весны». В программе — моноопера «Ожидание», Скрипичный концерт, органные и песенные опусы. Их исполнят Госкапелла России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, скрипач Даниил Коган, солисты Госкапеллы Юлия Томина (сопрано), Руслан Розыев (бас), а также победитель Международного конкурса имени Таривердиева Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды).9 мая в Большом зале Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева впервые исполнит кантату «Песни Родины» Артема Ананьева. Вечер откроется песней Вениамина Баснера «С чего начинается Родина?..». Также прозвучат хоровые опусы Р. Щедрина, М. Таривердиева, Э. Колмановского и еще одна мировая премьера — Триптих Ефрема Подгайца на стихи поэта П. Когана, погибшего в 1942 году. Актриса театра и кино Елена Захарова примет участие в исполнении «Поэмы памяти защитников» Ольги Алюшиной. Во втором отделении зрители услышат симфонические произведения: «Адажио» Валерия Халилова и «Матерям молодогвардейцев» Юрия Потеенко. К программе присоединятся Симфонический оркестр МГК, народный хор РАМ имени Гнесиных, студенческие хоры из Калужского областного колледжа и АМУ при Московской консерватории. Солисты — Екатерина Мочалова (домра), Владимир Серебренников (гармонь), Александров Дуденков, Ирина Тушинцева (художественное слово), Эльнара Караханова (меццо-сопрано).10 мая на сцене Большого зала с программой «Благослови, Господь, Россию!» выступят хоровые коллективы Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Вечер подготовлен кафедрой хорового дирижирования (заведующий и руководитель Хора студентов — профессор Денис Храмов). Кульминацией станет исполнение Хором мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова под управлением Александра Цимбалова фрагментов «Демественной литургии» А. Гречанинова, солист — Алексей Татаринцев.11 мая в Большом зале консерватории заключительным аккордом фестиваля станет выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова под управлением Геннадия Саченюка. Коллектив известен как хранитель традиций исполнения военных и патриотических песен. В качестве послесловия 15 мая Камерный хор Московской консерватории даст сольный концерт в Инновационной частной школе «СКОЛКА».