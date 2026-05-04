В Петербурге пройдет фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»

Смотр под девизом «Перезагрузка — диалог поколений» продлится до 27 мая. Как сообщил художественный руководитель, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов, любителям современной музыки представят 11 разножанровых концертных программ на разных городских площадках.Организатор подчеркнул, что фестивалей, объединяющих столько жанров в рамках одного форума, в России больше нет.Откроется «Весна» в Концертном зале Мариинского театра программой «Перекресток партитур». Оркестр Мариинки под управлением Алексея Моргунова исполнит петербургскую премьеру 27-й (Лирической) симфонии народного артиста России Сергея Слонимского, посвященной памяти Николая Мясковского. Выпускник Петербургской консерватории Карел Волнянский (класс профессора Слонимского) представит мировую премьеру симфонической поэмы «Город-герой Ленинград». Российско-китайский композитор Ян Цзиньпэн предложит фрагменты балета «Девушка-пион», а завершит вечер Четвертый концерт для фортепиано с оркестром народного артиста России Александра Чайковского (солист — Николай Мажара).Отдельно представят программу «Стихи фронтовые», созданную на тексты поэтов и воинов — участников боевых действий начиная с 2014 года, а также авторов, встретивших события Русской весны на Донбассе. Среди коллективов — Симфонический оркестр Мариинского театра, Оркестр консерватории, «Таврический», Государственный русский концертный оркестр Петербурга, хор «Римский-Корсаков», «Молот-ансамбль» и другие.