Более 60 площадок Москвы объединил фестиваль «Китайский Новый год»

В Москве завершился фестиваль «Китайский Новый год».



Мероприятия проходили с 16 февраля по 1 марта. Масштабное событие объединило более 60 городских площадок — от Манежной площади и кинопарка «Москино» до Музея Москвы, передает пресс-служба Мостуризма.





Фестиваль стал частью перекрестных культурных обменов между столицами двух государств.





Центральной локацией праздника стала Манежная площадь, где для москвичей и туристов выступили китайские артисты. Посетители также могли принять участие в интерактивных квестах, мастер-классах и попробовать блюда национальной кухни на тематической ярмарке. На других площадках города прошли чайные церемонии, чемпионат по китайским настольным играм и международные выставки. Организатором фестиваля выступило правительство Москвы при поддержке МИД РФ и посольства КНР в России.



