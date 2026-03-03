Более 60 площадок Москвы объединил фестиваль «Китайский Новый год»
В Москве завершился фестиваль «Китайский Новый год».
Мероприятия проходили с 16 февраля по 1 марта. Масштабное событие объединило более 60 городских площадок — от Манежной площади и кинопарка «Москино» до Музея Москвы, передает пресс-служба Мостуризма.
Фестиваль стал частью перекрестных культурных обменов между столицами двух государств.
Центральной локацией праздника стала Манежная площадь, где для москвичей и туристов выступили китайские артисты. Посетители также могли принять участие в интерактивных квестах, мастер-классах и попробовать блюда национальной кухни на тематической ярмарке. На других площадках города прошли чайные церемонии, чемпионат по китайским настольным играм и международные выставки. Организатором фестиваля выступило правительство Москвы при поддержке МИД РФ и посольства КНР в России.
Параллельно с этим с 19 по 22 февраля в столице Китая проходил фестиваль «Московская Масленица». Для жителей и гостей Пекина были организованы музыкальные выступления, кулинарные мастер-классы и угощение блинами с разнообразными начинками. В рамках визита представители двух столиц также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы