Стартовал прием заявок на питчинг фестиваля «Неизвестная Россия»

Фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» объявил о старте приема заявок на питчинг проектов.



Мероприятие, которое пройдет в Москве с 19 по 26 марта 2026 года, в этом году расширяет формат, превращаясь в индустриальную платформу для поддержки документалистов на всех этапах создания фильмов.





Деловая программа смотра развернется на двух ключевых площадках столицы — в Московском доме книги и кинотеатре «Художественный». В программу войдут круглые столы и дискуссии с участием лидеров рынка, дискуссия о роли видеоконтента в изучении страны. Особым направлением программы станет популяризация географических знаний.





«Мы приглашаем к участию в питчинге авторов документальных фильмов и сериалов на любой стадии реализации. К рассмотрению принимаются проекты, посвящённые самым разным аспектам географии — от природы и истории до науки, путешествий и гастрономии. Формат и хронометраж не ограничены», — рассказал президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.





Прием заявок открыт до 10 марта 2026 года на официальном сайте фестиваля.