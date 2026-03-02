В «Литфонде» пройдут торги русским искусством
Аукционный дом «Литфонд» 7 марта представит коллекцию русского искусства.
Аукцион объединит живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства от середины XIX до начала XXI века. Торги откроют весенний сезон.
Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, на данный момент самым дорогим лотом является картина Роберта Фалька «Натюрморт с золотой вазой».
Особенностью торгов станет возвращение в публичное пространство редких предметов из знаменитых частных собраний. Среди них — лоты из коллекций ленинградского собирателя Соломона Шустера, знатока авангарда Игоря Сановича, а также произведения из семейного архива бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.
Экспозицию также украсят работы Павла Кузнецова «Аденай» из собрания Абрама Чудновского и Соломона Шустера, а также полотно баварского живописца Петера фон Хесса «Заждались».
Среди других значимых лотов — картина Лавра Плахова «В кузнице», а также фарфоровые скульптуры середины XIX века с заводов братьев Кудиновых и Попихиных, включая фигуры «Крестьянка, стригущая овцу» и «Стригущая ногти».
Отдельно в пресс-службе выделили работы мастеров объединения «Мир искусства»: акварель Альберта Бенуа «В лесу» и картина Александра Бенуа «Интерьер церкви Джезуати».
Советский период представлен произведениями Константина Богаевского, Александра Осмеркина и Петра Оссовского. Традицию нонконформизма продолжают Анатолий Зверев и Владимир Немухин, за которыми следуют Дмитрий Плавинский, Борис Свешников, Вагрич Бахчанян и Эрик Булатов.
Фото: АГН "Москва"