В «Литфонде» пройдут торги русским искусством

Аукционный дом «Литфонд» 7 марта представит коллекцию русского искусства.



Аукцион объединит живопись, графику и предметы декоративно-прикладного искусства от середины XIX до начала XXI века. Торги откроют весенний сезон.





Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, на данный момент самым дорогим лотом является картина Роберта Фалька «Натюрморт с золотой вазой».





Особенностью торгов станет возвращение в публичное пространство редких предметов из знаменитых частных собраний. Среди них — лоты из коллекций ленинградского собирателя Соломона Шустера, знатока авангарда Игоря Сановича, а также произведения из семейного архива бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.





Экспозицию также украсят работы Павла Кузнецова «Аденай» из собрания Абрама Чудновского и Соломона Шустера, а также полотно баварского живописца Петера фон Хесса «Заждались».





Среди других значимых лотов — картина Лавра Плахова «В кузнице», а также фарфоровые скульптуры середины XIX века с заводов братьев Кудиновых и Попихиных, включая фигуры «Крестьянка, стригущая овцу» и «Стригущая ногти».





Отдельно в пресс-службе выделили работы мастеров объединения «Мир искусства»: акварель Альберта Бенуа «В лесу» и картина Александра Бенуа «Интерьер церкви Джезуати».



