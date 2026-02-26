ММОМА представит выставку «Меры пространства»

Московский музей современного искусства (ММОМА) представит в Образовательном центре выставку «Меры пространства».



Это новый проект в рамках программы «Коллекция. Точка обзора», исследующий тему пространства в искусстве ХХ — начала XXI века на основе произведений из фондов музея.





Экспозиция охватывает эволюцию художественных практик и включает произведения отечественных авторов с 1920-х годов до наших дней. Среди них — Давид Бурлюк, Эдуард Криммер, Владимир Стерлигов, Андрей Гончаров, Эрик Булатов, Виталий Пушницкий, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, Александр Петровичев и Платон Инфанте, Сергей Шеховцов. Также представлены работы из недавних поступлений.





Центральная фигура выставки — Владимир Фаворский. В экспозиции представлены произведения и архивные документы из собрания его наследников. Ключевой экспонат — сграффито «Женский профиль» (1932), созданное для оформления Музея охраны материнства и младенчества в Москве.







