Аркадий Гевондов назначен и.о. главного режиссера Бурятского театра оперы и балета

Петербургский режиссёр Аркадий Гевондов назначен исполняющим обязанности главного режиссёра Бурятского государственного академического театра оперы и балета, передает Минкультуры Республики.



В круг обязанностей Гевондова войдёт работа с артистами, контроль текущего репертуара, а также курирование новых театральных проектов и концертных программ.





Сам режиссёр признаётся, что предложение принял с радостью, .





«Я с радостью принял предложение директора театра Дмитрия Артамоновича. Репетиции «Богемы» позволили мне познакомиться с труппой, коллективом театра и службами, найти общий язык и почувствовать искреннее желание работать вместе. Должен сказать, что это моя вторая поездка в Улан-Удэ, но такое ощущение, будто я прожил здесь много лет. Да, Байкал действительно притягивает! На сегодняшний день репертуар театра богат знаменитыми операми, некоторые из которых нуждаются в восстановлении, а другие — в поддержании высокого уровня исполнения. Многие замечательные режиссёры, мои старшие коллеги, вложили свой талант в постановки, однако со временем любая работа требует постоянного внимания: как музыкального, так и актёрского», — поделился Аркадий Гевондов.





Своей главной задачей на новом посту Гевондов видит следование принципу «не навреди». В ближайших планах театра — развитие цикла встреч «Призрак Бурятской оперы», который уже успел полюбиться публике.





Бурятскому зрителю Аркадий Гевондов хорошо знаком по своей первой работе в театре — опере Джакомо Пуччини «Богема», премьера которой с огромным успехом прошла в ноябре.

