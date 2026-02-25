В Ленобласти стартовали съемки сериала «Сталин» Владимира Бортко

В Ленинградской области стартовали съемки многосерийного фильма «Сталин».



Производством четырехсерийной историко-политической драмы занимается кинокомпания «Триикс медиа» совместно с онлайн-кинотеатром Kion.





Режиссером и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко. Роль Иосифа Сталина исполнит заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Фильм охватит ключевые периоды правления советского вождя.





Перед началом съемок Владимир Бортко поделился своим видением картины: «Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича было много разговоров. Не скажу, что он был милым и добрым, но это был человек, который построил нашу страну, и наследие которого мы до сих пор „доедаем“. В фильме мы хотим показать не хорошее или плохое, а правду».





Съемки фильма продлятся до середины лета 2026 года. Они пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье. Генеральными продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.



