В Ереване завершился Фестиваль российского кино.



Мероприятие было организовано компанией Роскино при поддержке Минкультуры России.





В программу смотра вошли пять новых российских картин: «Буратино» — экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого; «Мужу привет» — комедийная мелодрама о семейных отношениях; «Первый на олимпе» — спортивная драма о пути олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова; «Доктор Динозавров» — семейный анимационный фильм о приключениях школьника Фила Динозаврова; «Северный полюс» — лента, посвященная походу атомной подводной лодки к Северному полюсу.





«Фестиваль вновь подтвердил: российское кино в Армении любят и ждут. Мы по традиции привезли разноплановые картины — от семейного мультфильма до глубокой исторической драмы, и каждая нашла своего зрителя. Переполненные залы кинотеатра „Москва“ и долгие обсуждения после показов стали лучшей оценкой нашей работы», — отметила генеральный директор Роскино Эльза Антонова.



