Открыт прием заявок на участие в книжном фестивале «Красная площадь»

Стартовал прием заявок на участие в XII Книжном фестивале «Красная площадь». Масштабное литературное событие пройдет в центре Москвы с 4 по 7 июня 2026 года.



Организаторы уже начали сбор заявок от издательств, он продлится до 6 апреля.





В этом году ключевой темой смотра станет Год единства народов России. В рамках фестиваля традиционно развернется проект «Фестиваль национальных литератур». Кроме того, организаторы готовят специальные программы, посвященные юбилеям классиков: в 2026 году страна отметит 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина, 120-летие Агнии Барто и 80-летие поэта Михаила Яснова.





Как отмечают в пресс-службе, главным днем фестиваля станет 6 июня. В день рождения Александра Пушкина на Красной площади пройдут торжества, а у памятника поэту соберутся почитатели его таланта. Кульминацией праздника станет десятая церемония вручения литературной премии «Лицей» имени А. С. Пушкина, которая отметит лучших молодых прозаиков и поэтов страны.





Традиционно ко Дню русского языка на ярмарке представят новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы от издательств со всей России. Гостей ждут более чем на 15 тематических площадках. Посетители смогут встретиться с писателями, художниками и авторами комиксов, послушать выступления артистов и музыкантов, посетить лекции ученых и программы ведущих музеев, а также поучаствовать в автограф-сессиях с любимыми авторами.





В дни фестиваля также подведут итоги сразу нескольких крупных конкурсов. Станут известны победители всероссийского состязания юных чтецов «Живая классика» и конкурса «История России в стихах». Организаторы назовут лауреатов Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» и Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ книги». Кроме того, накануне открытия фестиваля будут объявлены имена финалистов Национальной литературной премии «Большая книга».