В игре Minecraft появилась виртуальная модель Русского музея
В видеоигре Minecraft появилась масштабная копия комплекса зданий Русского музея, сообщает пресс-служба учреждения.
Точная виртуальная реконструкция выполнена в рамках проекта BTE CIS (Build The Earth), который занимается цифровым восстановлением российских городов. Строители воссоздали в игре Михайловский дворец, Михайловский (Инженерный) замок, а также Западную и Восточную кордегардии Михайловского замка.
Подобные проекты позволяют не только сохранять историческую память, но и знакомят широкую аудиторию с уникальными архитектурными памятниками, отметили в музее.
«Особенно это актуально для молодёжи: воссоздание исторических зданий в популярной игре через знакомый и увлекательный формат помогает привлечь внимание нового поколения к культурному наследию», — говорится в сообщении.
«Особенно это актуально для молодёжи: воссоздание исторических зданий в популярной игре через знакомый и увлекательный формат помогает привлечь внимание нового поколения к культурному наследию», — говорится в сообщении.
Авторами виртуальной модели выступили Артём Горюнов и Андрей Анферов, они воспроизвели все архитектурные детали петербургского музея.
Фото: Русский музей