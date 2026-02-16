В игре Minecraft появилась виртуальная модель Русского музея

В видеоигре Minecraft появилась масштабная копия комплекса зданий Русского музея, сообщает пресс-служба учреждения.





Точная виртуальная реконструкция выполнена в рамках проекта BTE CIS (Build The Earth), который занимается цифровым восстановлением российских городов. Строители воссоздали в игре Михайловский дворец, Михайловский (Инженерный) замок, а также Западную и Восточную кордегардии Михайловского замка.





Подобные проекты позволяют не только сохранять историческую память, но и знакомят широкую аудиторию с уникальными архитектурными памятниками, отметили в музее.



«Особенно это актуально для молодёжи: воссоздание исторических зданий в популярной игре через знакомый и увлекательный формат помогает привлечь внимание нового поколения к культурному наследию», — говорится в сообщении.



