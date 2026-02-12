В Новосибирске впервые пройдет всероссийский фестиваль «Поет молодежь России»

В Новосибирске пройдет первый Всероссийский фестиваль академического хорового искусства «Поет молодежь России».



Масштабное событие развернется на площадках города с 13 по 16 февраля 2026 года.





Участниками форума станут юношеские и молодежные академические хоры из разных уголков страны. Свое мастерство представят коллективы из Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска, Барнаула и Новосибирска, сообщили в региональном министерстве культуры.





Организацию фестиваля взяли на себя ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» и Новосибирская государственная консерватория имени Глинки. Мероприятие проводится при поддержке правительства Новосибирской области и регионального министерства культуры.



