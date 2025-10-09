В Нальчике скончался певец Ефрем Амирамов

В Нальчике на 69-м году жизни умер народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов.



Амирамов умер в одной из местных больниц, Амирамов умер в одной из местных больниц, сообщает ТАСС.





«Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», — приводит агентство слова представителя одного из медицинских учреждений республики.





Позже пиар-менеджер певца Виктория Воропай подтвердила эту информацию.





Ефрем Амирамов — певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Наибольшую популярность ему принесли песни «Молодая», «Лучшая из мам» и «Аленка». Его первая пластинка «Последний дебют» моментально стала «золотой» — в 1989 году было продано более 1 млн ее экземпляров. В 2009 году музыкант выпустил книгу «Все так ... или истерика», в которую вошли избранные стихи и тексты песен.





Фото: Вадим Тараканов/ТАСС