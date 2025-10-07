В Сербии стартовали Дни российского кино

В Республике Сербской стартовали Дни российского детского кино и анимации «Сказки детства».



Фестиваль, открывшийся 6 октября, нацелен на продвижение русского языка. Показы фильмов российских режиссеров пройдут для детей в нескольких городах: Пале, Рогатице, Баня-Луке, Станари и Приедоре. Все киноленты будут демонстрироваться в переводе на сербский язык или с субтитрами.





В афишу события включены картины, предоставленные Международным фестивалем анимации „Анимур“ и созданные дальневосточными киностудиями. Фильмом открытия стала работа «Журавли» московского Музея анимации.





По мнению организаторов, «фестиваль позволит укрепить дружбу между народами, так как кинофорум станет основой для взаимоотношений уже с новым поколением».



Проведение фестиваля поддерживают Кинотека Республики Сербской, посольство России в Боснии и Герцеговине, департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и другие организации.





Фото: Pixabay