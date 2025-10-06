Фильм «Август» продолжает удерживать лидерство в прокате

Первое место в российском кинопрокате вновь заняла кинокартина «Август». Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 2-5 октября.





Фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», собрал за выходные 190,8 млн рублей.





Сюжет «Августа» повествует о трёх контрразведчиках «Смерш», которые «ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года». В картине, вышедшей 25 сентября, главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.





Вторую и третью строчку прокатного рейтинга сохранили за собой «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона (114 млн рублей) и комедия Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект» (38 млн рублей) соответственно.





Фото: кадр из фильма "Август"