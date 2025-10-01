С 6 по 10 октября в Ялте пройдет IX Международный кинофестиваль «Евразийский мост».





В программу смотра войдут не только конкурсные и специальные показы, но и ретроспективы.





На фестивале зрители увидят игровые и документальные фильмы из 14 стран. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «Сатурн IMAX», а фильмом открытия станет картина черногорского режиссера Николы Вукчевича «Оплот стойкости», которая также будет бороться за награды в конкурсе игрового кино.





В основном конкурсе представлено девять картин. Среди них российские ленты «Волки» Михаила Кулунакова и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, а также работы кинематографистов из Ирана, Индии, Болгарии, Южной Кореи, Китая и Филиппин.





Документальная программа включает семь фильмов. Фильмом закрытия фестиваля станет драма «Глобальная гармония» (Италия — США).

