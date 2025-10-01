Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского пройдет в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на сцене областной филармонии им. А. С. Аренского 31 октября стартует Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского.



Откроет фестиваль спектакль Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя «Преступление и наказание» режиссера Антона Яковлева.





Как сообщили в пресс-службе, в этой постановке «герои Достоевского оказываются вовлечены в необычный следственный эксперимент, созданный специально для Родиона Раскольникова».



Программа также включает «Маленькие трагедии» Псковского драмтеатра, спектакль «Идиот» от новгородской труппы и другие постановки по классике.





Президент фестиваля Михаил Пореченков отметил, что программа предлагает взглянуть на великие произведения «серьезно и иронично, традиционно и экспериментально».





В этом году также запланирована конкурсная программа «Перспектива» для молодых театров.





Фото: Pixabay