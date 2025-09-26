Около 30 художников и дизайнеров представят свои работы на фестивале «Лайткод 2025»

Более 20 световых инсталляций можно будет увидеть на фестивале «Лайткод 2025», который пройдет в усадьбе «Знаменское-Раек» в Тверской области.

Мероприятие будет проходить три дня — с 26 по 28 сентября.

Над объектами работали около 30 российских художников и дизайнеров.

«Более 20 объектов, созданных 30 художниками и дизайнерами, будут интегрированы в уникальные световые маршруты, превращая архитектуру усадьбы в динамичное художественное пространство», — пояснили организаторы.

Тема фестиваля в этом году — «Золотые нити», которая символизирует связь между поколениями, культурными традициями и современным искусством. Каждый день программы будет посвящен отдельной истории.

Организаторы ставят перед собой цель показать историческое наследие Торжка и усадьбы в новом свете, совместив традиции с актуальным искусством, а также привлечь внимание к важности сохранения памятников архитектуры. 

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС