Около 30 художников и дизайнеров представят свои работы на фестивале «Лайткод 2025»

Более 20 световых инсталляций можно будет увидеть на фестивале «Лайткод 2025», который пройдет в усадьбе «Знаменское-Раек» в Тверской области.



Мероприятие будет проходить три дня — с 26 по 28 сентября.





Над объектами работали около 30 российских художников и дизайнеров.



«Более 20 объектов, созданных 30 художниками и дизайнерами, будут интегрированы в уникальные световые маршруты, превращая архитектуру усадьбы в динамичное художественное пространство», — пояснили организаторы.





Тема фестиваля в этом году — «Золотые нити», которая символизирует связь между поколениями, культурными традициями и современным искусством. Каждый день программы будет посвящен отдельной истории.





Организаторы ставят перед собой цель показать историческое наследие Торжка и усадьбы в новом свете, совместив традиции с актуальным искусством, а также привлечь внимание к важности сохранения памятников архитектуры.





Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС







