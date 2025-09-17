В Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week

Столица Татарстана принимает международный форум Kazan Digital Week.





Форум стартовал в среду, 17 сентября. К участию присоединились десять официальных делегаций из-за рубежа, гости из Индии, Омана, Малайзии, Пакистана, ОАЭ, Китая, Кувейта, стран ближнего зарубежья и многих других государств. Всего на форуме представлено более семидесяти стран. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин назвал их количество рекордным.





В рамках события запланирована масштабная деловая программа, которая включает в себя десять направлений. Эксперты обсуждают вопросы использование новых технологий в образовании, культуре, сельском хозяйстве, госуправлении. Ключевым событием станет пленарное заседание, которое посвятят теме технологического лидерства через искусственный интеллект.





Параллельно будет работать выставка, где свои цифровые решения представят почти триста компаний, а также откроется аллея стартапов. Гости увидят шестьдесят проектов — победители хакатонов. Программу дополнят такие зрелищные события, как криптофорум и битва мини-роботов. Также на форуме подведут итоги конкурса «ИТ-лидер».





«Достижение технологического суверенитета — наша общая задача. И для её решения нужны слаженные совместные действия государства, бизнеса и, конечно, ИТ-сообщества. Только так можно добиться значимых практических результатов в ближайшие годы. И ваш форум даёт хорошую возможность для диалога по этим вопросам», — направил приветствие участникам и гостям форума глава правительства Михаил Мишустин.





Фото: t.me/kazandigitalweek







