Почти 500 волонтеров привлекли к проведению «Интервидения»

Волонтерский корпус из 490 человек обеспечит проведение в Подмосковье международного музыкального конкурса «Интервидение».



Делегации из более чем 20 стран прибыли в Одинцово, где 20 сентября состоится шоу.





Как сообщает пресс-служба областного Министерства информации и молодежной политики, добровольцы встречают гостей в аэропортах, помогают с размещением и преодолением языкового барьера.



«Особую роль играет группа быстрого реагирования, готовая оперативно решать любые возникающие вопросы», — отмечается в сообщении.





Волонтеры также задействованы в культурной программе, работе со СМИ и помощи организаторам.





«Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события... Все ребята заряжены, прошли серьезную подготовку и обучение... Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе.





Формирование команды началось в апреле, и из 2,5 тысячи подавших заявки были отобраны лучшие кандидаты.





Фото: АГН "Москва"











