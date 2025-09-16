Китай и Индия примут проект «Танцевальная увертюра мира»

Международный культурно-образовательный проект «Танцевальная увертюра мира», стартовавший на саммите БРИКС-2024 в Казани, расширяет географию.



В октябре текущего года его примет Китай, а в 2025 году — Индия, передает МИД России.





Имена новых стран-участниц были названы в Москве во время церемонии закрытия двадцатого сезона летних гастролей балета «Кострома». Мероприятие продолжили выступления артистов из Китая и Индии, которые вместе с российскими коллегами создали на сцене «Хоровод дружбы».





На событии выступил замминистра культуры России Андрей Малышев.





«Танец обладает универсальным языком, понятным всем жителям мира». Автор и исполнитель проекта Елена Царенко добавила: «Постижение танцевальной культуры других стран помогает в укреплении взаимоотношений между странами», — сказал Малышев.





Проект уже был представлен в этом году в ОАЭ и Египте. Его реализация проходит при поддержке МИД России, Минкультуры России, Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества и министерств культуры стран-участниц.









Фото: пресс-служба МИД России