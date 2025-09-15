Выставка династии художников Радонежского края откроется в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 19 сентября состоится открытие юбилейной выставки Валерия Секрета, Николая Левенцева и Елены Левенцевой «Секреты дома на Вифанской. Живопись и графика», сообщили в пресс-службе учреждения.





Экспозиция включает 108 произведений из фондов музея и личного собрания семьи.





«Семья Левенцевых — Секрета проживает в доме, который является памятником архитектуры XIX в. и хранит традиции русского реалистического искусства и культурные традиции русской интеллигенции. Секреты дома на Вифанской легко раскрываются, если познакомиться с творчеством его жителей. Они — в любви к искусству, родному дому и городу, стране и ее истории», — рассказали оргшанизаторы.



Первый зал посвящен творчеству Николая Левенцева (1930–2008). В числе работ — полотна, посвященные осаде Троице-Сергиева монастыря, семейные портреты, иллюстрации к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и повести «Боцман с „Тумана“» Н. Н. Панова, а также эскизы к картинам из жизни аристократии XIX века.





Во втором зале можно увидеть произведения Елены Левенцевой и Валерия Секрета. Левенцева работает в жанрах портрета, пейзажа и тематической живописи, преимущественно в технике акварели. На выставке представлены ее серия «Мой Пушкин», портреты супруга, женские образы, натюрморты и пейзажи.





В экспозицию вошли работы разных периодов: офорты с храмовой архитектурой, пейзажи Алтая, городские и морские виды Франции, Испании и Крыма, а также волжские просторы и сельские мотивы. Выставка будет открыта для посещения до 19 октября.





Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея-заповедника