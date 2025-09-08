Объявлены имена победителей литературного конкурса «Класс!»

На 38-й Московской международной книжной ярмарке объявили имена победителей седьмого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!».



Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минцифры России.





Победителями признаны 6 юных авторов: Анна Жура (Республика Коми), Матвей Аношин (Москва), Елизавета Кондратьева (Астраханская область), Григорий Бирюков (Алтайский край), Григорий Кокин (Иркутская область) и Мария Гринберг (Новосибирская область). Решение приняло жюри, в которое вошли Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Нина Дашевская, Иван Бевз, Павел Басинский и Екатерина Барбаняга.





В этом сезоне появилась новая номинация для «старшеклассников» — бывших финалистов, которые уже не могут участвовать в основном конкурсе по возрасту. Ее учредили при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». В этой номинации победили четверо: Софья Симонова (поездка в Якутию), Кира Чугаева (поездка в Иркутск), Андрей Никоноров (посещение фестиваля «Золотые слова» в Магадане) и Варвара Седова (участие в лаборатории «Автофикшн» от Band).





Также были вручены специальные призы.





В седьмом сезоне на конкурс поступило более 13 тысяч заявок. В финал вышли 50 авторов.





Фото предоставлено организатором







