В Калининграде объявили финалистов конкурса органистов имени Таривердиева

В Калининграде стали известны имена финалистов XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Право бороться за главный приз получили представители Италии, Кореи и России.





Отбор проходил 5 сентября 2025 года в Калининградской филармонии. В полуфинале одного из самых престижных музыкальных состязаний мира приняли участие 22 молодых органиста из России, Кореи, Италии, Германии, ЮАР и Республики Беларусь.



Каждый исполнил 45-минутную программу, включавшую произведения И.С. Баха, М.Л. Таривердиева, Г. Муффата и французских композиторов эпохи романтизма. Также у участников был карт-бланш: вместо музыки Таривердива они могли исполнить произведение для органа любого современного композитора (написанное не ранее 1985 года).





После двухдневных прослушиваний жюри определило шестерых финалистов. Ими стали: Ирина Крюкова (Россия), Юнгён Ян (Республика Корея), Сунхён Пак (Республика Корея), Илария Ченторино (Италия), Полина Пантелеева (Россия), Иван Царёв (Россия).





«Уровень конкурсантов был чрезвычайно высок. Поэтому нам было сложно выбрать финалистов. Мы задали определенные критерии: общая музыкальность, техника исполнения, владение регистровкой, хороший звук. Все участники были не похожи друг на друга. Кто-то сильнее в музыке барокко, кому-то удалась романтическая музыка. Но все-таки, нам показалось, что современная и романтическая музыка была более комфортной для большинства полуфиналистов. Я уверен, что нас ожидает очень красивый финал конкурса!», — рассказал председатель жюри конкурса, профессор Высшей музыкальной школы в Лозанне Томас Кинц.





Имена победителей будут объявлены 8 сентября 2025 года в Кафедральном соборе Калининграда.





