В Ташкенте установят памятник Сергею Есенину

В Ташкенте в юбилейный год Сергея Есенина состоится музыкально-поэтический моноспектакль «Хулиган. Исповедь», а также будет установлен памятник поэту, передает ТАСС.



Об этом сообщил народный артист России Сергей Безруков на пресс-конференции, посвященной программе торжеств к 130-летию со дня рождения поэта.





«В Ташкенте есть музей Сергея Есенина, и мы впервые проведем там концерт „Хулиган. Исповедь“, потому что очень хотим поддержать музей в Узбекистане», — пояснил артист.





Безруков также отметил, что это он предложил установить памятник Есенину в узбекской столице.



«Министерство культуры поддержало эту инициативу. Мы выбрали очень хорошее место, процесс идет медленно, но я надеюсь, что в юбилейный год все сложится. Он этого заслуживает. Есенин крайне трепетно относился к культуре Средней Азии, любил эти места и был под впечатлением от своих путешествий и местных поэтов», — добавил артист.





Кроме мероприятий в Узбекистане, Безруков напомнил, что 1 октября в Большом Кремлевском дворце пройдет гала-концерт с участием звезд эстрады и театра. Инициатива отметить 130-летие Есенина в 2025 году была ранее поддержана президентом России Владимиром Путиным после предложения Сергея Безрукова на заседании Совета по поддержке русского языка.











