Певица Нетсанет Султан представит Эфиопию на «Интервидении»

Певица Нетсанет Султан представит Эфиопию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».



Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале проекта.





«Нетсанет славится своим мощным голосом, яркой сценической подачей и уникальным умением сочетать в своем творчестве традиции с современностью. Она — одна из самых узнаваемых и уважаемых артисток Эфиопии», — говорится в сообщении.





Отмечается, что в своих композициях артистка объединяет национальные эфиопские ритмы и мелодии с актуальным звучанием. За карьеру Султан удостоилась признания критиков и ряда престижных наград за вклад в развитие музыки своей страны.





Фото: t.me/intervision_world