На территории музея-заповедника «Архангельское» пройдет выставка «Стекло: живая/неживая материя»

В Московской области с 10 сентября по 30 ноября 2025 года пройдет выставка «Стекло: живая/неживая материя».



Экспозиция будет размещена в культурно-выставочном комплексе «Ботанические оранжереи» на территории музея-заповедника «Архангельское», сообщили в пресс-службе учреждения.





Поводом для создания выставки послужил исторический факт: как отметили в пресс-службе, «художественное стекло входило в сферу эстетических предпочтений князя Н. Б. Юсупова-старшего (1751-1831), что стало причиной организации в Архангельском собственного хрустального завода (1814-1827)». На этом предприятии, которое функционировало как творческая лаборатория, мастера не только искали свой стиль и производили стеклянные изделия для имения, но и обучали крестьянских детей, проявлявших художественные способности.





Современный выставочный проект, организованный совместно музеем-заповедником «Архангельское» и кафедрой художественного стекла РГХПУ им. С. Г. Строганова, символически возобновляет эту историческую связь. Экспозиция демонстрирует преемственность традиций стеклоделия с XIX века по сегодняшний день. В нее вошли как работы бывшего руководителя кафедры Сергеева (1982-2002 гг.), так и дипломные, и курсовые проекты нынешних студентов, выполненные в разнообразных техниках. Такой подход к обучению, сочетающий проектные и практические задания, позволяет новому поколению мастеров осваивать широкий спектр технологий, сохраняя при этом богатое историческое наследие.